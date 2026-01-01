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Atualizador de DNS dinâmico autohospedado leve que mantém registros A e AAAA sincronizados em mais de 40 provedores de DNS.

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O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com DDNS Updater

O DDNS Updater é um serviço Go de código aberto que mantém os registros DNS A e AAAA apontando para o IP correto em mais de 40 provedores de DNS — Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains e muitos outros — a partir de um único arquivo de configuração. Ele funciona como um agente sem interface que precisa apenas de conectividade de saída, com status visível via logs de contêiner ou um painel HTTP integrado acessível via encaminhamento de porta SSH quando você quiser uma visualização no navegador.

Hospedar o DDNS Updater em seu próprio VPS oferece a você um agente estável e sempre ativo que pode atualizar registros DNS para roteadores domésticos, gateways IoT, servidores secundários ou qualquer outro endpoint cujo IP público muda. As credenciais do provedor e a lógica de atualização permanecem dentro da sua infraestrutura, e uma única instância pode gerenciar registros abrangendo vários domínios e provedores em paralelo.

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O que você pode criar com {name}

DDNS Updater: principais recursos

40+ provedores de DNS

Atualize os registros no Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric e dezenas de outros a partir de uma única instância.

Verificações periódicas

Cadência de polling configurável com janelas de resfriamento para que o IP público seja buscado e os registros sejam atualizados apenas quando realmente necessário.

IPv4 e IPv6

Rastreia os registros A e AAAA simultaneamente, alternando de forma suave quando apenas uma família de endereços está disponível na conexão upstream.

Painel de status integrado

O painel somente leitura e local mostra o status atual do registro, a hora da última atualização, o IP observado e erros por registro quando acessado por um encaminhamento de porta SSH.

Obtenção de IP multi-provedor

O IP Público é resolvido combinando múltiplos provedores baseados em HTTP e DNS, assim uma única interrupção na origem não bloqueia todas as atualizações.

Notificações via shoutrrr

A integração opcional do shoutrrr envia alertas para Discord, Slack, Telegram ou e-mail quando uma atualização falha ou uma alteração de IP é detectada.

Por que executar DDNS Updater na Hostinger?

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Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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