Implante DDNS Updater em uma instalação com um clique.
Atualizador de DNS dinâmico autohospedado leve que mantém registros A e AAAA sincronizados em mais de 40 provedores de DNS.
Escolha um plano VPS para DDNS Updater
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com DDNS Updater
O DDNS Updater é um serviço Go de código aberto que mantém os registros DNS A e AAAA apontando para o IP correto em mais de 40 provedores de DNS — Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains e muitos outros — a partir de um único arquivo de configuração. Ele funciona como um agente sem interface que precisa apenas de conectividade de saída, com status visível via logs de contêiner ou um painel HTTP integrado acessível via encaminhamento de porta SSH quando você quiser uma visualização no navegador.
Hospedar o DDNS Updater em seu próprio VPS oferece a você um agente estável e sempre ativo que pode atualizar registros DNS para roteadores domésticos, gateways IoT, servidores secundários ou qualquer outro endpoint cujo IP público muda. As credenciais do provedor e a lógica de atualização permanecem dentro da sua infraestrutura, e uma única instância pode gerenciar registros abrangendo vários domínios e provedores em paralelo.
DDNS Updater: principais recursos
40+ provedores de DNS
Atualize os registros no Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric e dezenas de outros a partir de uma única instância.
Verificações periódicas
Cadência de polling configurável com janelas de resfriamento para que o IP público seja buscado e os registros sejam atualizados apenas quando realmente necessário.
IPv4 e IPv6
Rastreia os registros A e AAAA simultaneamente, alternando de forma suave quando apenas uma família de endereços está disponível na conexão upstream.
Painel de status integrado
O painel somente leitura e local mostra o status atual do registro, a hora da última atualização, o IP observado e erros por registro quando acessado por um encaminhamento de porta SSH.
Obtenção de IP multi-provedor
O IP Público é resolvido combinando múltiplos provedores baseados em HTTP e DNS, assim uma única interrupção na origem não bloqueia todas as atualizações.
Notificações via shoutrrr
A integração opcional do shoutrrr envia alertas para Discord, Slack, Telegram ou e-mail quando uma atualização falha ou uma alteração de IP é detectada.
Por que executar DDNS Updater na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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