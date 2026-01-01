O Domain Locker é uma plataforma auto-hospedada construída para desenvolvedores, negócios e profissionais de TI que gerenciam múltiplos nomes de domínio em vários registradores. Ele coleta automaticamente registros DNS, detalhes de certificado SSL, dados WHOIS, subdomínios e informações de endereço IP para cada domínio em seu portfólio, oferecendo a você um único lugar para rastrear a saúde e o histórico do domínio.

Integrações de alerta — incluindo e-mail, webhooks, Telegram e Signal — notificam você sobre expirações futuras, alterações de DNS e anomalias de segurança antes que se tornem incidentes. Análises interativas e rastreamento de custos completam o conjunto de recursos, tornando o Domain Locker uma ferramenta de operações completa para qualquer pessoa que leve a sério seus ativos de domínio. A auto-hospedagem mantém todos esses dados sensíveis de registrador e DNS totalmente sob seu controle.