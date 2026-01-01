Implante o Domain Locker com instalação em um clique.
Plataforma de código aberto para monitoramento e gerenciamento de portfólios de domínio com rastreamento automatizado de DNS, SSL e WHOIS.
Escolha um plano VPS para Domain Locker
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Domain Locker
O Domain Locker é uma plataforma auto-hospedada construída para desenvolvedores, negócios e profissionais de TI que gerenciam múltiplos nomes de domínio em vários registradores. Ele coleta automaticamente registros DNS, detalhes de certificado SSL, dados WHOIS, subdomínios e informações de endereço IP para cada domínio em seu portfólio, oferecendo a você um único lugar para rastrear a saúde e o histórico do domínio.
Integrações de alerta — incluindo e-mail, webhooks, Telegram e Signal — notificam você sobre expirações futuras, alterações de DNS e anomalias de segurança antes que se tornem incidentes. Análises interativas e rastreamento de custos completam o conjunto de recursos, tornando o Domain Locker uma ferramenta de operações completa para qualquer pessoa que leve a sério seus ativos de domínio. A auto-hospedagem mantém todos esses dados sensíveis de registrador e DNS totalmente sob seu controle.
Domain Locker: principais recursos
Monitoramento automatizado de domínio
Coleta continuamente registros DNS, certificados SSL, dados WHOIS e informações de subdomínio para que você sempre tenha uma visão atualizada de cada domínio.
Alertas de expiração e alteração
Envia notificações via email, webhooks, Telegram ou Signal quando um domínio se aproxima do vencimento ou um registro DNS muda inesperadamente.
Auditoria de segurança
Analisa as configurações de domínio em busca de configurações incorretas e sugere melhorias concretas para fortalecer a configuração do seu DNS e certificado.
Analytics e histórico
Gráficos e linhas do tempo interativos mostram como as configurações de domínio e o desempenho evoluíram ao longo do tempo para facilitar a solução de problemas.
Rastreamento de custos e ativos
Registra os preços de compra, custos de renovação e valores de mercado estimados para que você possa gerenciar portfólios de domínio como ativos financeiros.
Por que executar Domain Locker na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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