O Maybe é uma plataforma de finanças pessoais e gestão de patrimônio de código aberto, originalmente construída como uma startup com capital de risco e posteriormente lançada sob a licença AGPLv3. Ela consolida contas bancárias, portfólios de investimento, imóveis e passivos em um único painel, com acompanhamento do patrimônio líquido, categorização de transações e planejamento orçamentário. A integração opcional com OpenAI adiciona insights financeiros impulsionados por IA sem torná-los obrigatórios.

Implementar o Maybe em seu próprio VPS significa que seus dados financeiros sensíveis nunca passam por servidores de terceiros, você evita taxas SaaS recorrentes e mantém recursos completos de exportação e personalização que plataformas comerciais restringem.