Implante Maybe com instalação em um clique.
Aplicativo de código aberto para finanças pessoais e gestão de patrimônio que mantém seus dados financeiros inteiramente no seu servidor.
Escolha um plano VPS para Maybe
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Maybe
O Maybe é uma plataforma de finanças pessoais e gestão de patrimônio de código aberto, originalmente construída como uma startup com capital de risco e posteriormente lançada sob a licença AGPLv3. Ela consolida contas bancárias, portfólios de investimento, imóveis e passivos em um único painel, com acompanhamento do patrimônio líquido, categorização de transações e planejamento orçamentário. A integração opcional com OpenAI adiciona insights financeiros impulsionados por IA sem torná-los obrigatórios.
Implementar o Maybe em seu próprio VPS significa que seus dados financeiros sensíveis nunca passam por servidores de terceiros, você evita taxas SaaS recorrentes e mantém recursos completos de exportação e personalização que plataformas comerciais restringem.
Maybe: principais recursos
Acompanhamento de Patrimônio Líquido
Agregue todas as contas e ativos em um único painel com tendências históricas e suporte a múltiplas moedas.
Portfólio de Investimentos
Monitore ações, cripto e outros investimentos com sincronização automática de grandes corretoras e atualizações em tempo real.
Categorização de Transações
Regras inteligentes e automação opcional com IA classificam os gastos para que os orçamentos permaneçam precisos sem esforço manual.
Privacidade Total de Dados
Dados financeiros residem apenas no seu VPS — sem acesso de terceiros, sem análise de publicidade, sem taxas de assinatura SaaS.
Insights Financeiros de IA
Traga sua própria chave de API OpenAI para desbloquear aconselhamento financeiro conversacional e sugestões de categorização automatizadas.
Por que executar Maybe na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.