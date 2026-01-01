Implante Dograh com um clique.
Plataforma no-code de código aberto para criar e implantar agentes de voz de IA em minutos, com suporte para mais de 30 idiomas.
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O que você pode criar com Dograh
O Dograh é uma plataforma no-code gratuita e de código aberto que permite construir e implantar agentes de voz com IA sem escrever uma única linha de código. Sua interface de arrastar e soltar leva você do conceito a um agente de voz ativo e pronto para produção em menos de dez minutos, com suporte para mais de 30 idiomas, análises em tempo real e roteamento de chamadas inteligente integrado desde o início.
A auto-hospedagem do Dograh em seu VPS mantém todos os dados de conversas, gravações e interações com clientes em sua própria infraestrutura, o que é fundamental para a conformidade com a LGPD e para setores com requisitos rigorosos de residência de dados. Os componentes incluídos PostgreSQL, Redis e MinIO oferecem o desempenho de armazenamento e cache que as interações de voz de baixa latência exigem.
Dograh: principais recursos
Criador de agente sem código
Fluxos de trabalho de arrastar e soltar permitem que usuários não técnicos projetem fluxos completos de conversação por voz sem escrever nenhum código.
Suporte a mais de 30 idiomas
A síntese e o reconhecimento de voz multilíngue nativos permitem interações com o cliente no idioma que seus usuários preferem.
Roteamento de chamadas inteligente
Consultas complexas são automaticamente escaladas para agentes humanos, mantendo a IA lidando com solicitações rotineiras de forma eficiente.
Análises em tempo real
Painéis em tempo real apresentam métricas de conversa, taxas de conclusão e desempenho do agente para que você possa otimizar continuamente.
Arquitetura que prioriza a privacidade
Todos os dados da conversa permanecem na sua infraestrutura, facilitando o cumprimento da LGPD e dos requisitos de conformidade do setor.
Por que executar Dograh na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.