O Dograh é uma plataforma no-code gratuita e de código aberto que permite construir e implantar agentes de voz com IA sem escrever uma única linha de código. Sua interface de arrastar e soltar leva você do conceito a um agente de voz ativo e pronto para produção em menos de dez minutos, com suporte para mais de 30 idiomas, análises em tempo real e roteamento de chamadas inteligente integrado desde o início.

A auto-hospedagem do Dograh em seu VPS mantém todos os dados de conversas, gravações e interações com clientes em sua própria infraestrutura, o que é fundamental para a conformidade com a LGPD e para setores com requisitos rigorosos de residência de dados. Os componentes incluídos PostgreSQL, Redis e MinIO oferecem o desempenho de armazenamento e cache que as interações de voz de baixa latência exigem.