Implante Nango com um clique.
Plataforma de código aberto que gerencia OAuth, atualização de token e conectividade de API para mais de 300 integrações de terceiros.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Nango
Nango é uma camada de infraestrutura de código aberto para conectar-se a APIs externas. Em vez de escrever fluxos OAuth personalizados, lógica de atualização de token e tratamento de limite de taxa para cada serviço, o Nango gerencia tudo isso através de um único backend unificado. Os desenvolvedores configuram as integrações uma vez e acessam qualquer serviço compatível através do proxy transparente do Nango — com suporte integrado para mais de 300 APIs, incluindo Salesforce, GitHub, Slack, Stripe e Notion.
Auto-hospedar o Nango em seu próprio servidor VPS mantém as concessões OAuth e os tokens de API de seus clientes em uma infraestrutura que você controla. Nenhum serviço de terceiros lida com as credenciais de seus usuários — tudo é criptografado em repouso com uma chave que você possui e armazenado em um banco de dados PostgreSQL executado junto com o servidor.
Nango: principais recursos
Fluxos OAuth Unificados
Nango gerencia a geração de URL de autorização, a troca de token e o processamento de callback para mais de 300 APIs, eliminando o código de autenticação personalizado para cada integração.
Atualização automática de token
Tokens de acesso são silenciosamente atualizados antes do vencimento para que suas integrações nunca falhem no meio da sessão devido a credenciais desatualizadas.
UI Connect Incorporável
Uma tela de consentimento OAuth pré-construída e com marca branca permite que seus usuários autorizem contas de terceiros de dentro do seu aplicativo com um único fluxo de usuário.
Proxy de API transparente
Encaminhe chamadas de API através do Nango para obter tentativas automáticas, recuo de limite de taxa e respostas de erro normalizadas sem middleware por API.
Normalização de Webhook
Receba, verifique e encaminhe webhooks de qualquer provedor conectado através de um único endpoint de ingestão com tratamento unificado de payload.
Armazenamento de credenciais criptografado
Todos os tokens OAuth e chaves de API são criptografados em repouso usando sua própria chave e armazenados exclusivamente no banco de dados PostgreSQL auto-hospedado.
Por que executar Nango na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.