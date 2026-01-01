Nango é uma camada de infraestrutura de código aberto para conectar-se a APIs externas. Em vez de escrever fluxos OAuth personalizados, lógica de atualização de token e tratamento de limite de taxa para cada serviço, o Nango gerencia tudo isso através de um único backend unificado. Os desenvolvedores configuram as integrações uma vez e acessam qualquer serviço compatível através do proxy transparente do Nango — com suporte integrado para mais de 300 APIs, incluindo Salesforce, GitHub, Slack, Stripe e Notion.

Auto-hospedar o Nango em seu próprio servidor VPS mantém as concessões OAuth e os tokens de API de seus clientes em uma infraestrutura que você controla. Nenhum serviço de terceiros lida com as credenciais de seus usuários — tudo é criptografado em repouso com uma chave que você possui e armazenado em um banco de dados PostgreSQL executado junto com o servidor.