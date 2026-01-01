Dufs é um servidor de arquivos leve e de código aberto que permite navegar, fazer upload, download e gerenciar arquivos através de uma interface web limpa. Ele usa WebDAV, então você pode montar seu armazenamento como uma unidade de rede no Windows, macOS ou Linux usando qualquer cliente de gerenciador de arquivos padrão — sem a necessidade de software extra no dispositivo de conexão.

Hospedar o Dufs em seu VPS mantém seus arquivos em uma infraestrutura que você controla totalmente, sem taxas de armazenamento em nuvem, sem limites de tamanho de arquivo do fornecedor e sem acesso de terceiros aos seus dados. Configure regras de acesso de leitura e gravação ou somente leitura por diretório, proteja caminhos com credenciais e compartilhe arquivos com segurança via HTTPS através da integração Traefik integrada.