Implante Dufs com um clique.
Servidor de arquivos leve e auto-hospedado com uma interface web limpa, suporte a WebDAV e controle de acesso por caminho.
Escolha um plano VPS para Dufs
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Dufs
Dufs é um servidor de arquivos leve e de código aberto que permite navegar, fazer upload, download e gerenciar arquivos através de uma interface web limpa. Ele usa WebDAV, então você pode montar seu armazenamento como uma unidade de rede no Windows, macOS ou Linux usando qualquer cliente de gerenciador de arquivos padrão — sem a necessidade de software extra no dispositivo de conexão.
Hospedar o Dufs em seu VPS mantém seus arquivos em uma infraestrutura que você controla totalmente, sem taxas de armazenamento em nuvem, sem limites de tamanho de arquivo do fornecedor e sem acesso de terceiros aos seus dados. Configure regras de acesso de leitura e gravação ou somente leitura por diretório, proteja caminhos com credenciais e compartilhe arquivos com segurança via HTTPS através da integração Traefik integrada.
Dufs: principais recursos
Gerenciador de arquivos Web
Navegue, faça upload, faça download, renomeie e exclua arquivos de qualquer navegador sem instalar software cliente adicional.
Protocolo WebDAV
Monte seu servidor Dufs como uma unidade de rede nativa no Windows, macOS ou Linux usando o suporte WebDAV integrado do sistema operacional.
Controle de acesso por caminho
Aplique regras distintas de leitura e escrita ou somente leitura a diferentes diretórios, cada um protegido por credenciais individuais.
Pesquisa e visualização de arquivos
Pesquise em seus arquivos armazenados por nome e visualize formatos comuns como imagens, texto e vídeo diretamente no navegador.
Single contêiner
Funciona como um único contêiner leve sem banco de dados externo — fácil de fazer backup, migrar e manter.
Por que executar Dufs na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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