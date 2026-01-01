Implante Bazarr com uma instalação de um clique.
Companheiro de gerenciamento automatizado de legendas para Sonarr e Radarr que baixa e atualiza legendas em toda a sua biblioteca de mídia.
Escolha um plano VPS para Bazarr
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Bazarr
Bazarr é um aplicativo complementar ao Sonarr e Radarr que automatiza todo o fluxo de trabalho de legendas para sua biblioteca de mídia. Ele monitora sua biblioteca em busca de novos conteúdos e automaticamente pesquisa, baixa e organiza legendas em seus idiomas preferidos em mais de 20 provedores, incluindo OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed e Podnapisi. Quando versões de legendas melhores ficam disponíveis, o Bazarr as atualiza automaticamente — sem necessidade de busca manual.
Executar o Bazarr em um VPS dedicado oferece o Uptime consistente e o endereço IP público confiável necessários para acesso ininterrupto aos provedores — redes domésticas com IPs dinâmicos podem ser bloqueadas por provedores de legendas ao longo do tempo. Combinado com ferramentas de sincronização de legendas que corrigem descompassos de tempo e suporte para legendas SDH para deficientes auditivos, o Bazarr oferece cobertura completa de legendas para cada item de mídia em sua biblioteca.
Bazarr: principais recursos
Integração Sonarr e Radarr
Bazarr se conecta diretamente à sua configuração arr existente e busca legendas automaticamente para cada filme ou episódio assim que é adicionado à sua biblioteca.
Mais de 20 provedores de legendas
Pesquise OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi e muitos outros simultaneamente para maximizar a chance de encontrar legendas precisas no seu idioma.
Atualizações de qualidade automáticas
Quando uma versão de legenda melhor é lançada para conteúdo já existente na sua biblioteca, o Bazarr substitui o arquivo existente automaticamente sem qualquer intervenção manual.
Sincronização de legendas
Ferramentas de sincronização integradas ajustam a sincronização das legendas para corresponder às faixas de áudio, corrigindo o motivo mais comum pelo qual as legendas ficam fora de sincronia, mesmo quando baixadas de fontes confiáveis.
Suporte para deficientes auditivos
Prefira faixas SDH ou CC para acessibilidade — o Bazarr pode priorizar legendas para deficientes auditivos em todos os provedores para cada item em sua biblioteca.
Por que executar Bazarr na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.