Bazarr é um aplicativo complementar ao Sonarr e Radarr que automatiza todo o fluxo de trabalho de legendas para sua biblioteca de mídia. Ele monitora sua biblioteca em busca de novos conteúdos e automaticamente pesquisa, baixa e organiza legendas em seus idiomas preferidos em mais de 20 provedores, incluindo OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed e Podnapisi. Quando versões de legendas melhores ficam disponíveis, o Bazarr as atualiza automaticamente — sem necessidade de busca manual.

Executar o Bazarr em um VPS dedicado oferece o Uptime consistente e o endereço IP público confiável necessários para acesso ininterrupto aos provedores — redes domésticas com IPs dinâmicos podem ser bloqueadas por provedores de legendas ao longo do tempo. Combinado com ferramentas de sincronização de legendas que corrigem descompassos de tempo e suporte para legendas SDH para deficientes auditivos, o Bazarr oferece cobertura completa de legendas para cada item de mídia em sua biblioteca.