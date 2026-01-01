Implante Photofield com instalação em um clique.
Galeria de fotos auto-hospedada com foco em velocidade que renderiza milhares de imagens em uma linha do tempo suave e com zoom.
Escolha um plano VPS para Photofield
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Photofield
Photofield é uma galeria de fotos de código aberto e binário único, construída em torno de uma obsessão: velocidade. Em vez de paginar fotos em pequenas miniaturas, ele renderiza milhares de imagens de uma vez em uma tela contínua com zoom, carregando progressivamente blocos de maior resolução conforme você arrasta e pinça. O resultado se assemelha mais a um visualizador de imagens de desktop do que a uma galeria web típica.
Hospedar o Photofield em seu VPS mantém as fotos originais e seus metadados EXIF dentro da infraestrutura que você controla, em vez de um serviço de fotos SaaS. O diretório de origem é montado somente para leitura, para que a galeria nunca possa modificar ou excluir os originais, tornando-o um frontend seguro e não invasivo para um arquivo existente sincronizado via rsync, SCP ou Syncthing.
Photofield: principais recursos
Linha do tempo com zoom
Mova e faça pinça por dezenas de milhares de fotos em uma única tela contínua com streaming de blocos de múltiplas resoluções.
Implantação Single-binário
Um binário Go incorpora a UI, o banco de dados de geolocalização e o indexador, assim o contêiner inicia em segundos sem nenhum serviço de banco de dados externo.
Biblioteca somente leitura
O diretório de fotos está montado como somente leitura para que a galeria nunca possa modificar, renomear ou excluir arquivos originais durante a indexação.
Geocodificação reversa local
O banco de dados de geolocalização integrado resolve coordenadas GPS EXIF para nomes de lugares totalmente offline, sem chamadas de API de mapa de terceiros.
Indexação rápida
O Indexador escaneia novas fotos a milhares de arquivos por segundo em SSDs e atualiza a galeria progressivamente sem bloquear a navegação.
Pesquisa com IA opcional
Conecte um host externo de IA Photofield para habilitar a pesquisa semântica de imagens e a detecção facial em toda a coleção.
Por que executar Photofield na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.