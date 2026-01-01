Photofield é uma galeria de fotos de código aberto e binário único, construída em torno de uma obsessão: velocidade. Em vez de paginar fotos em pequenas miniaturas, ele renderiza milhares de imagens de uma vez em uma tela contínua com zoom, carregando progressivamente blocos de maior resolução conforme você arrasta e pinça. O resultado se assemelha mais a um visualizador de imagens de desktop do que a uma galeria web típica.

Hospedar o Photofield em seu VPS mantém as fotos originais e seus metadados EXIF dentro da infraestrutura que você controla, em vez de um serviço de fotos SaaS. O diretório de origem é montado somente para leitura, para que a galeria nunca possa modificar ou excluir os originais, tornando-o um frontend seguro e não invasivo para um arquivo existente sincronizado via rsync, SCP ou Syncthing.