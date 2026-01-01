Shelfmark é uma aplicação web auto-hospedada que pesquisa por livros e audiolivros em várias fontes simultaneamente — incluindo catálogos web, indexadores de torrent, Usenet e canais IRC — e entrega os resultados ao seu gerenciador de biblioteca local. Ele suporta acesso multiusuário com um sistema de solicitação integrado, para que os membros da família possam navegar e enviar solicitações de download sem a necessidade de contas separadas em cada integração.

Shelfmark se integra com Calibre, Calibre-Web, Grimmory e Audiobookshelf para adicionar títulos baixados diretamente à sua biblioteca existente. Toda a configuração e histórico são armazenados em um único banco de dados SQLite dentro do diretório de configuração — nenhum serviço de banco de dados externo é necessário.