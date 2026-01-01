Implante Shelfmark com instalação de um clique.
Plataforma de busca de livros e audiolivros auto-hospedada que encontra e baixa títulos de múltiplas fontes para sua biblioteca.
Escolha um plano VPS para Shelfmark
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Shelfmark
Shelfmark é uma aplicação web auto-hospedada que pesquisa por livros e audiolivros em várias fontes simultaneamente — incluindo catálogos web, indexadores de torrent, Usenet e canais IRC — e entrega os resultados ao seu gerenciador de biblioteca local. Ele suporta acesso multiusuário com um sistema de solicitação integrado, para que os membros da família possam navegar e enviar solicitações de download sem a necessidade de contas separadas em cada integração.
Shelfmark se integra com Calibre, Calibre-Web, Grimmory e Audiobookshelf para adicionar títulos baixados diretamente à sua biblioteca existente. Toda a configuração e histórico são armazenados em um único banco de dados SQLite dentro do diretório de configuração — nenhum serviço de banco de dados externo é necessário.
Shelfmark: principais recursos
Busca de Livros de Múltiplas Fontes
Pesquise catálogos da web, indexadores de torrent, Usenet e canais IRC simultaneamente e compare os resultados a partir de uma única interface.
Integração do Gerenciador de Bibliotecas
Conecte-se a Calibre, Calibre-Web, Grimmory ou Audiobookshelf para rotear livros baixados diretamente para sua biblioteca existente.
Sistema de Solicitação Multi-usuário
Os membros da família podem navegar pelos resultados da pesquisa e enviar solicitações de download através de suas próprias contas, sem acesso direto a clientes de download.
Autenticação Flexível
Escolha entre nenhuma autenticação, contas de usuário integradas, cabeçalhos de proxy reverso ou OIDC para atender aos seus requisitos de segurança de rede.
Implantação Autônoma
O SQLite armazena toda a configuração e histórico dentro do volume de configuração — nenhum serviço de banco de dados externo é necessário para executar o Shelfmark.
Por que executar Shelfmark na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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