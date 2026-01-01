Implante PrivateGPT com um clique.
Mecanismo RAG auto-hospedado que permite conversar com seus documentos privados usando LLMs locais — nenhum dado sai do seu servidor.
Escolha um plano VPS para PrivateGPT
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com PrivateGPT
PrivateGPT é uma plataforma RAG (Retrieval-Augmented Generation) de código aberto para consultar seus próprios documentos usando modelos de linguagem grandes e locais. Faça upload de arquivos e faça perguntas sobre eles — o sistema recupera as passagens mais relevantes e usa um LLM local para gerar respostas precisas e citadas sem enviar dados para APIs externas ou serviços de nuvem.
Esta implantação usa o Ollama para executar inferência inteiramente na CPU, tornando-o prático em qualquer VPS sem GPU. No primeiro lançamento, o Ollama baixa automaticamente o Llama 3.1 8B e um modelo de incorporação de texto — nenhuma conta HuggingFace ou chave de API é necessária. As inicializações subsequentes são rápidas. A auto-hospedagem mantém seus documentos, consultas e histórico de conversas em uma infraestrutura que você controla totalmente.
PrivateGPT: principais recursos
100% privado por natureza
Todas as inferências são executadas localmente via Ollama — documentos, consultas e respostas nunca tocam APIs externas ou serviços de nuvem.
Ingestão de documentos
Carregue PDFs, arquivos de texto, planilhas e muito mais; o sistema os fragmenta e os incorpora em um banco de vetores local para recuperação semântica.
Respostas com tecnologia RAG
Cada resposta recupera as passagens de documento mais relevantes primeiro, fundamentando as respostas no seu conteúdo real, em vez de conhecimento alucinado.
Múltiplos modos de consulta
Alterne entre chat RAG, pesquisa completa de documentos, chat LLM simples e resumo na mesma interface, sem reconfigurar nada.
Inferência sem GPU
Executa inteiramente na CPU via Ollama — sem GPU ou CUDA necessários, tornando-o implantável em qualquer plano de VPS padrão.
Web UI integrada
Interface baseada em Gradio para upload de documentos, fazer perguntas e gerenciar arquivos ingeridos — sem frontend separado para instalar.
Por que executar PrivateGPT na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.