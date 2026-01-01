PrivateGPT é uma plataforma RAG (Retrieval-Augmented Generation) de código aberto para consultar seus próprios documentos usando modelos de linguagem grandes e locais. Faça upload de arquivos e faça perguntas sobre eles — o sistema recupera as passagens mais relevantes e usa um LLM local para gerar respostas precisas e citadas sem enviar dados para APIs externas ou serviços de nuvem.

Esta implantação usa o Ollama para executar inferência inteiramente na CPU, tornando-o prático em qualquer VPS sem GPU. No primeiro lançamento, o Ollama baixa automaticamente o Llama 3.1 8B e um modelo de incorporação de texto — nenhuma conta HuggingFace ou chave de API é necessária. As inicializações subsequentes são rápidas. A auto-hospedagem mantém seus documentos, consultas e histórico de conversas em uma infraestrutura que você controla totalmente.