Implante ServerStatus com um clique.
Painel de monitoramento multisservidor leve que agrega métricas em tempo real de todos os seus servidores em uma única visualização.
Escolha um plano VPS para ServerStatus
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com ServerStatus
ServerStatus é um sistema de monitoramento multisservidor de código aberto que coleta métricas de CPU, memória, disco e rede de qualquer número de máquinas remotas e as apresenta em um único painel web em tempo real. Cada servidor monitorado executa um agente cliente leve que reporta de volta ao servidor central do ServerStatus, facilitando a obtenção de uma visão unificada de toda a sua infraestrutura sem implantar uma pilha de observabilidade pesada.
Auto-hospedar o ServerStatus em seu próprio servidor VPS mantém todas as métricas de infraestrutura privadas e sob seu controle. O painel web é atualizado ao vivo e não requer banco de dados, pipeline de configuração complexo ou dependências externas — apenas um único contêiner e um arquivo de configuração listando seus servidores.
ServerStatus: principais recursos
Agregação multi-servidor
Colete e exiba métricas de servidores remotos ilimitados em um painel centralizado, sem instalações separadas por servidor.
Painel em tempo real
A interface web com atualização em tempo real mostra a carga da CPU, o uso de memória, o espaço em disco e o throughput da rede para cada host monitorado de relance.
Agentes de cliente leves
Servidores remotos executam um cliente Python ou shell mínimo que reporta métricas através de uma conexão TCP simples, com sobrecarga de recursos próxima de zero.
Alertas do Watchdog
Defina regras de alerta baseadas em expressão para condições de CPU, memória e rede e envie notificações via callbacks de webhook configuráveis.
Monitoramento de sites e SSL
Monitore endpoints HTTP/HTTPS e o vencimento de certificados SSL junto com as métricas do servidor no mesmo painel.
Por que executar ServerStatus na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
Explore mais aplicativos para implantar
Alerta
Plataforma de gerenciamento de alertas de código aberto para consolidar alertas de monitoramento