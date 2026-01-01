ServerStatus é um sistema de monitoramento multisservidor de código aberto que coleta métricas de CPU, memória, disco e rede de qualquer número de máquinas remotas e as apresenta em um único painel web em tempo real. Cada servidor monitorado executa um agente cliente leve que reporta de volta ao servidor central do ServerStatus, facilitando a obtenção de uma visão unificada de toda a sua infraestrutura sem implantar uma pilha de observabilidade pesada.

Auto-hospedar o ServerStatus em seu próprio servidor VPS mantém todas as métricas de infraestrutura privadas e sob seu controle. O painel web é atualizado ao vivo e não requer banco de dados, pipeline de configuração complexo ou dependências externas — apenas um único contêiner e um arquivo de configuração listando seus servidores.