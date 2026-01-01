OpenFGA é um motor de autorização de código aberto construído com base nos princípios do Google Zanzibar — o sistema de permissões distribuído globalmente que alimenta o Google Drive, Docs e Calendar. Ele permite que equipes de engenharia definam e apliquem políticas de controle de acesso granular usando uma linguagem de modelagem legível por humanos e, em seguida, avaliem essas políticas com alta taxa de transferência através de uma API HTTP ou gRPC simples. Os modelos ReBAC (controle de acesso baseado em relacionamento), RBAC (baseado em função) e ABAC (baseado em atributo) são todos suportados nativamente e podem ser combinados em um único esquema de autorização.

Hospedar o OpenFGA em seu VPS mantém a lógica de autorização e os dados de relacionamento sob seu controle total, sem dependência de fornecedor ou precificação por verificação. As verificações de autorização são executadas com baixa latência em seu próprio armazenamento PostgreSQL, e a API se integra perfeitamente com aplicativos escritos em qualquer linguagem através dos SDKs oficiais.