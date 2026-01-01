Implante o OpenFGA com um clique.
Mecanismo de autorização de alto desempenho inspirado no Google Zanzibar para modelar e aplicar controle de acesso granular via APIs HTTP e gRPC.
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O que você pode criar com OpenFGA
OpenFGA é um motor de autorização de código aberto construído com base nos princípios do Google Zanzibar — o sistema de permissões distribuído globalmente que alimenta o Google Drive, Docs e Calendar. Ele permite que equipes de engenharia definam e apliquem políticas de controle de acesso granular usando uma linguagem de modelagem legível por humanos e, em seguida, avaliem essas políticas com alta taxa de transferência através de uma API HTTP ou gRPC simples. Os modelos ReBAC (controle de acesso baseado em relacionamento), RBAC (baseado em função) e ABAC (baseado em atributo) são todos suportados nativamente e podem ser combinados em um único esquema de autorização.
Hospedar o OpenFGA em seu VPS mantém a lógica de autorização e os dados de relacionamento sob seu controle total, sem dependência de fornecedor ou precificação por verificação. As verificações de autorização são executadas com baixa latência em seu próprio armazenamento PostgreSQL, e a API se integra perfeitamente com aplicativos escritos em qualquer linguagem através dos SDKs oficiais.
OpenFGA: principais recursos
Google Zanzibar model
Expresse políticas de autorização como tuplas de relacionamento tipadas — a mesma abordagem usada pelo Google Drive — permitindo controle de acesso consistente e escalável entre serviços.
Verificações de baixa latência
Projetado para o caminho crítico da requisição, o OpenFGA avalia verificações de autorização em milissegundos para que as decisões de permissão nunca se tornem um gargalo em requisições voltadas para o usuário.
APIs HTTP e gRPC
Avalie verificações de acesso, escreva tuplas de relacionamento e expanda árvores de acesso tanto via HTTP quanto via gRPC, com SDKs oficiais para Go, Node.js, Python, Java e .NET.
Múltiplos modelos de autenticação
Defina políticas RBAC, ReBAC e ABAC — ou combine todas as três — dentro de um único esquema de autorização que abranja todos os tipos de recursos em sua aplicação.
Persistência PostgreSQL
Tuplas de relacionamento e versões de modelo são armazenadas em um banco de dados PostgreSQL, fornecendo estado de autorização durável e consultável com consistência transacional.
Por que executar OpenFGA na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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