O pgAdmin é a plataforma de administração e desenvolvimento de código aberto mais popular e rica em recursos para PostgreSQL, mantida pela comunidade PostgreSQL. A edição web (pgAdmin 4) oferece uma interface refinada baseada em navegador para gerenciar um ou muitos servidores Postgres — design de esquema, desenvolvimento de consultas com autocompletar e planos de execução, backup e restauração, gerenciamento de funções e permissões, monitoramento de replicação e pesquisa de texto completo em objetos de banco de dados.

Hospedar o pgAdmin em seu VPS oferece a DBAs e desenvolvedores um console centralizado de gerenciamento Postgres acessível de qualquer lugar com um navegador, sem a necessidade de instalar um aplicativo de desktop. Conecte o pgAdmin a qualquer instância Postgres acessível — contêineres locais, RDS ou Cloud SQL hospedados na nuvem, ou servidores Postgres remotos — e gerencie todos eles a partir de uma única interface web.