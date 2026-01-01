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O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com pgAdmin

O pgAdmin é a plataforma de administração e desenvolvimento de código aberto mais popular e rica em recursos para PostgreSQL, mantida pela comunidade PostgreSQL. A edição web (pgAdmin 4) oferece uma interface refinada baseada em navegador para gerenciar um ou muitos servidores Postgres — design de esquema, desenvolvimento de consultas com autocompletar e planos de execução, backup e restauração, gerenciamento de funções e permissões, monitoramento de replicação e pesquisa de texto completo em objetos de banco de dados.

Hospedar o pgAdmin em seu VPS oferece a DBAs e desenvolvedores um console centralizado de gerenciamento Postgres acessível de qualquer lugar com um navegador, sem a necessidade de instalar um aplicativo de desktop. Conecte o pgAdmin a qualquer instância Postgres acessível — contêineres locais, RDS ou Cloud SQL hospedados na nuvem, ou servidores Postgres remotos — e gerencie todos eles a partir de uma única interface web.

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O que você pode criar com {name}

pgAdmin: principais recursos

Gerenciamento de múltiplos servidores

Conecte-se e gerencie qualquer número de servidores PostgreSQL a partir de uma única interface web, organizados em grupos de servidores com metadados marcados.

Ferramenta de Consulta com autocompletar

Editor SQL completo com destaque de sintaxe, autocompletar em nomes de tabelas e colunas, histórico de consultas e visualização gráfica do plano EXPLAIN.

Designer de Esquema

Navegue e edite bancos de dados, esquemas, tabelas, visualizações, funções, sequências e índices através de um navegador em árvore com diálogos de clique para editar.

ERD diagrams

Gerar diagramas de entidade-relacionamento interativos a partir de esquemas existentes, ou criar novos esquemas visualmente antes de aplicar as alterações ao banco de dados.

Backup e restauração

Execute as operações pg_dump e pg_restore diretamente da UI com opções de formato, níveis de compressão e seleção por tabela.

Gerenciamento de funções e concessões

Crie funções visualmente, gerencie associações de grupo e conceda ou revogue permissões em nível de objeto em bancos de dados e esquemas.

Por que executar pgAdmin na Hostinger?

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Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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