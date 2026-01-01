O Home Assistant é a principal plataforma de automação residencial de código aberto, confiável para milhões de usuários em todo o mundo. Ele unifica dispositivos inteligentes de diferentes fabricantes — luzes, termostatos, câmeras, sistemas de segurança e reprodutores de mídia — em uma única interface personalizável, com um poderoso motor de automação que suporta cenários complexos acionados por tempo, estados de dispositivos ou eventos externos.

Implementar o Home Assistant no seu próprio VPS garante que sua casa inteligente permaneça operacional mesmo durante interrupções locais, fornece acesso remoto confiável de qualquer lugar e mantém todos os dados do dispositivo e a lógica de automação inteiramente sob seu controle, sem dependências de serviços em nuvem.