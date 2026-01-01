Implante o Home Assistant com um clique.
Plataforma de automação residencial de código aberto focada na privacidade, com mais de 2.000 integrações para dispositivos e serviços inteligentes.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Home Assistant
O Home Assistant é a principal plataforma de automação residencial de código aberto, confiável para milhões de usuários em todo o mundo. Ele unifica dispositivos inteligentes de diferentes fabricantes — luzes, termostatos, câmeras, sistemas de segurança e reprodutores de mídia — em uma única interface personalizável, com um poderoso motor de automação que suporta cenários complexos acionados por tempo, estados de dispositivos ou eventos externos.
Implementar o Home Assistant no seu próprio VPS garante que sua casa inteligente permaneça operacional mesmo durante interrupções locais, fornece acesso remoto confiável de qualquer lugar e mantém todos os dados do dispositivo e a lógica de automação inteiramente sob seu controle, sem dependências de serviços em nuvem.
Home Assistant: principais recursos
2.000+ Integrações
Conecte praticamente qualquer dispositivo de casa inteligente ou serviço de nuvem através de uma biblioteca de integrações da comunidade em constante crescimento.
Controle Local
Todas as automações executam localmente sem dependência da nuvem, mantendo sua casa responsiva mesmo quando a conectividade com a internet falha.
Automações Poderosas
O editor de automação visual e baseado em YAML suporta gatilhos complexos, condições e ações de várias etapas para qualquer cenário.
Painéis Personalizáveis
Dashboards Lovelace permitem que você crie interfaces de controle personalizadas para qualquer dispositivo ou tela em sua casa.
Integração do Assistente de Voz
Funciona com Google Assistente, Amazon Alexa e Siri para controle viva-voz de qualquer dispositivo conectado.
Monitoramento de Energia
Monitore e otimize o uso de energia doméstica com painéis de monitoramento dedicados e dados de consumo em nível de dispositivo.
Por que executar Home Assistant na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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