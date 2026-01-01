Implante NextChat com instalação em um clique.
Interface de chat de IA auto-hospedada com suporte para OpenAI, Claude, Gemini e mais de 20 provedores através de uma interface aprimorada.
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O que você pode criar com NextChat
NextChat (anteriormente ChatGPT-Next-Web) é uma interface de chat de código aberto com mais de 88.000 estrelas no GitHub — o cliente de chat de IA auto-hospedado mais popular disponível. Ele se conecta a OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek e dezenas de outros provedores, permitindo que você converse com qualquer LLM através de uma interface de usuário consistente, sem alternar entre painéis ou pagar por um serviço de wrapper de terceiros.
A auto-hospedagem do NextChat mantém suas chaves de API e histórico de conversas privados. O acesso pode ser bloqueado com um código de senha, e todos os dados do chat são armazenados no navegador do usuário — não há banco de dados para gerenciar e nenhuma retenção de dados no lado do servidor.
NextChat: principais recursos
Suporte multi-provedor
Conecte-se a OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek, Azure OpenAI e mais de 20 outros provedores a partir de uma única UI sem trocar de ferramentas.
Biblioteca de prompts integrada
Centenas de prompts de sistema pré-construídos para escrita, codificação, análise e tradução — ou crie e salve seus próprios modelos personalizados.
Proteção de código de acesso
Restrinja quem pode usar sua instância com um código de senha, evitando o uso não autorizado das suas chaves de API quando implantadas publicamente.
Não precisa de banco de dados
Todas as conversas são armazenadas no navegador do usuário — o servidor permanece sem estado, tornando a implantação e a manutenção mínimas.
Renderização de Markdown e código
As respostas são renderizadas com suporte completo a markdown, incluindo blocos de código com destaque de sintaxe, tabelas, matemática LaTeX e HTML inline.
Suporte a plugin MCP
Ativar Protocolo de Contexto do Modelo (MCP) para estender o assistente com ferramentas externas, acesso a arquivos e integrações personalizadas.
Por que executar NextChat na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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