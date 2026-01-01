NextChat (anteriormente ChatGPT-Next-Web) é uma interface de chat de código aberto com mais de 88.000 estrelas no GitHub — o cliente de chat de IA auto-hospedado mais popular disponível. Ele se conecta a OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek e dezenas de outros provedores, permitindo que você converse com qualquer LLM através de uma interface de usuário consistente, sem alternar entre painéis ou pagar por um serviço de wrapper de terceiros.

A auto-hospedagem do NextChat mantém suas chaves de API e histórico de conversas privados. O acesso pode ser bloqueado com um código de senha, e todos os dados do chat são armazenados no navegador do usuário — não há banco de dados para gerenciar e nenhuma retenção de dados no lado do servidor.