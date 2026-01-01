O Inkscape é o principal editor de gráficos vetoriais de código aberto para criar logotipos, ícones, ilustrações e diagramas técnicos no formato SVG. Este modelo executa o aplicativo de desktop completo do Inkscape via KasmVNC, tornando-o acessível de qualquer navegador moderno sem instalar nada localmente.

Hospedar o Inkscape em um VPS oferece a você um espaço de trabalho de design persistente que o acompanha em todos os dispositivos. Suas extensões personalizadas, paletas, modelos e arquivos de projeto estão sempre disponíveis, e o ambiente é protegido por HTTPS com autenticação por senha — sem a necessidade de VPN ou sincronização de desktop.