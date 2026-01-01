Implante Inkscape com um clique.
Editor de gráficos vetoriais gratuito e de código aberto acessível de qualquer navegador via um ambiente de desktop hospedado na nuvem.
Escolha um plano VPS para Inkscape
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Inkscape
O Inkscape é o principal editor de gráficos vetoriais de código aberto para criar logotipos, ícones, ilustrações e diagramas técnicos no formato SVG. Este modelo executa o aplicativo de desktop completo do Inkscape via KasmVNC, tornando-o acessível de qualquer navegador moderno sem instalar nada localmente.
Hospedar o Inkscape em um VPS oferece a você um espaço de trabalho de design persistente que o acompanha em todos os dispositivos. Suas extensões personalizadas, paletas, modelos e arquivos de projeto estão sempre disponíveis, e o ambiente é protegido por HTTPS com autenticação por senha — sem a necessidade de VPN ou sincronização de desktop.
Inkscape: principais recursos
Desktop acessível pelo navegador
O aplicativo Inkscape completo é executado no seu navegador via KasmVNC, dando a você acesso ao seu espaço de trabalho de design de qualquer dispositivo.
Edição SVG-Nativa
O Inkscape funciona diretamente com geometria SVG, de modo que a arte se adapta a qualquer resolução sem perda de qualidade — ideal para web e impressão.
Edição Avançada de Node
Ferramentas precisas de manipulação de curvas e nós Bezier dão a você controle total sobre os caminhos para ilustração detalhada e trabalho com ícones.
Extensões e Criação de scripts
Centenas de extensões integradas e da comunidade permitem automação, efeitos personalizados e integrações de fluxo de trabalho diretamente dentro do Inkscape.
Espaço de trabalho persistente
Arquivos de projeto, fontes, paletas e preferências persistem entre as sessões em um volume Docker nomeado, sobrevivendo a reinicializações e atualizações de contêineres.
Por que executar Inkscape na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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