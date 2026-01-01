Silex é a alternativa de código aberto ao Webflow — um criador de sites visual, sem código, que funciona inteiramente no navegador e produz arquivos HTML e CSS padrão. Ao contrário dos criadores de sites comerciais que bloqueiam seus designs e conteúdo em sua plataforma, o Silex armazena tudo como arquivos simples em seu próprio servidor. Ele se conecta a CMSs headless para conteúdo dinâmico, integra-se com geradores de sites estáticos como o 11ty, e pode ser estendido através de um sistema de plugins.

Hospedar o Silex em um VPS oferece a designers e agências um espaço de trabalho com projetos ilimitados a um custo fixo de servidor, sem taxas por site e sem dependência de uma plataforma de terceiros para permanecer online ou acessível.