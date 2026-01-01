Implante o Silex com um clique.
Criador de sites visual, de código aberto e sem código, que gera arquivos HTML e CSS limpos e portáteis.
Escolha um plano VPS para Silex
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Silex
Silex é a alternativa de código aberto ao Webflow — um criador de sites visual, sem código, que funciona inteiramente no navegador e produz arquivos HTML e CSS padrão. Ao contrário dos criadores de sites comerciais que bloqueiam seus designs e conteúdo em sua plataforma, o Silex armazena tudo como arquivos simples em seu próprio servidor. Ele se conecta a CMSs headless para conteúdo dinâmico, integra-se com geradores de sites estáticos como o 11ty, e pode ser estendido através de um sistema de plugins.
Hospedar o Silex em um VPS oferece a designers e agências um espaço de trabalho com projetos ilimitados a um custo fixo de servidor, sem taxas por site e sem dependência de uma plataforma de terceiros para permanecer online ou acessível.
Silex: principais recursos
Editor visual de arrastar e soltar
Crie páginas visualmente usando o editor baseado em GrapesJS com componentes, estilos e ferramentas de layout — sem a necessidade de conhecimento de HTML ou CSS.
Saída HTML estática
Todo site que o Silex produz é HTML e CSS limpo e padrão — sem dependências de tempo de execução, funciona em qualquer provedor de hospedagem e é totalmente portátil.
Vinculação de dados do CMS
Conecte designs de página a WordPress (GraphQL), Strapi, Squidex e outros CMSs headless para que não-desenvolvedores possam atualizar o conteúdo sem alterar o design.
Painel Multissite
Gerencie projetos de sites ilimitados a partir de uma única instância Silex, organizados em um único espaço de trabalho para agências e freelancers com múltiplos clientes.
Extensibilidade de plugins
Estenda o Silex com componentes personalizados, conectores de dados e integrações de serviços de terceiros através do sistema de plugins, sem fazer fork do core.
Por que executar Silex na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.