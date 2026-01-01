Apache ShenYu é um gateway de API de código aberto, nativo de Java, construído para ambientes de microsserviços que exigem alto throughput e baixa latência. Ele atua como um ponto de entrada unificado para roteamento, conversão de protocolo e governança de tráfego em serviços construídos em Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket e muito mais. Uma arquitetura de plugin hot-swappable permite habilitar ou desabilitar políticas de controle de tráfego — limitação de taxa, autenticação, WAF, disjuntor — sem reiniciar o gateway.

O console de administração incluído oferece à sua equipe visibilidade em tempo real e controle dinâmico sobre regras de roteamento, seletores e permissões de sistema através de um painel baseado em navegador. Hospedar o ShenYu em seu próprio VPS mantém o tráfego da API dentro de sua infraestrutura, elimina custos de saída da nuvem por solicitação e permite aplicar políticas de governança sem depender de um serviço de gateway de API gerenciado.