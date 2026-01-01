Implante Apache ShenYu com instalação em um clique.
Gateway de API nativo Java de alto desempenho para proxy de serviço, conversão de protocolo e governança de API em escala.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Apache ShenYu
Apache ShenYu é um gateway de API de código aberto, nativo de Java, construído para ambientes de microsserviços que exigem alto throughput e baixa latência. Ele atua como um ponto de entrada unificado para roteamento, conversão de protocolo e governança de tráfego em serviços construídos em Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket e muito mais. Uma arquitetura de plugin hot-swappable permite habilitar ou desabilitar políticas de controle de tráfego — limitação de taxa, autenticação, WAF, disjuntor — sem reiniciar o gateway.
O console de administração incluído oferece à sua equipe visibilidade em tempo real e controle dinâmico sobre regras de roteamento, seletores e permissões de sistema através de um painel baseado em navegador. Hospedar o ShenYu em seu próprio VPS mantém o tráfego da API dentro de sua infraestrutura, elimina custos de saída da nuvem por solicitação e permite aplicar políticas de governança sem depender de um serviço de gateway de API gerenciado.
Apache ShenYu: principais recursos
Plugins de troca a quente
Habilite, desabilite ou reconfigure plugins de tráfego — limitação de taxa, autenticação, WAF e muito mais — em tempo de execução, sem reiniciar o gateway ou interromper o tráfego em tempo real.
Suporte multiprotocolo
Fazer proxy de solicitações através de Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, TARS, WebSocket e MQTT a partir de um único ponto de entrada de gateway.
Controle de tráfego dinâmico
Defina seletores e regras de roteamento através da interface de administração que entram em vigor imediatamente, dando às equipes de operações controle granular sobre qual upstream recebe cada solicitação.
Observabilidade integrada
Rastreamento distribuído, exportação de métricas e integrações de registro estruturado oferecem a você visibilidade de ponta a ponta sobre a latência da API e taxas de erro em todos os serviços proxy.
OAuth 2.0 e autenticação JWT
Proteja APIs com OAuth 2.0, validação de token JWT ou verificação de assinatura personalizada na camada de gateway antes que as requisições cheguem aos seus serviços de backend.
Por que executar Apache ShenYu na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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