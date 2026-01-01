Tududi é um aplicativo de produtividade auto-hospedado para gerenciar tarefas, projetos, áreas e notas em uma estrutura hierárquica limpa. Ele vai além das listas de tarefas básicas com um mecanismo completo de tarefas recorrentes, sincronização CalDAV (tasks.org, Lembretes da Apple, Thunderbird), integração com Telegram para criação de tarefas e resumos diários, e OIDC/SSO opcional para implantações em equipe. A interface suporta 24 idiomas e modos claro/escuro.

Auto-hospedar o Tududi mantém seus dados de tarefas inteiramente em seu próprio servidor — sem assinatura, sem mineração de dados e sem acesso de terceiros aos seus projetos e notas. Como ele roda em SQLite, não há serviço de banco de dados separado para gerenciar: um contêiner, dois volumes, e sua ferramenta de produtividade estará funcionando por trás de HTTPS.