Implante Tududi com instalação em um clique.
Gerenciador de tarefas e projetos auto-hospedado com sincronização CalDAV, tarefas recorrentes e autenticação OIDC.
Escolha um plano VPS para Tududi
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Tududi
Tududi é um aplicativo de produtividade auto-hospedado para gerenciar tarefas, projetos, áreas e notas em uma estrutura hierárquica limpa. Ele vai além das listas de tarefas básicas com um mecanismo completo de tarefas recorrentes, sincronização CalDAV (tasks.org, Lembretes da Apple, Thunderbird), integração com Telegram para criação de tarefas e resumos diários, e OIDC/SSO opcional para implantações em equipe. A interface suporta 24 idiomas e modos claro/escuro.
Auto-hospedar o Tududi mantém seus dados de tarefas inteiramente em seu próprio servidor — sem assinatura, sem mineração de dados e sem acesso de terceiros aos seus projetos e notas. Como ele roda em SQLite, não há serviço de banco de dados separado para gerenciar: um contêiner, dois volumes, e sua ferramenta de produtividade estará funcionando por trás de HTTPS.
Tududi: principais recursos
Hierarquia de projetos e áreas
Organize tarefas dentro de projetos, agrupe projetos em áreas e acompanhe o progresso das subtarefas — tudo em uma única interface limpa.
Sincronização CalDAV
Sincronize tarefas bidirecionalmente com qualquer cliente compatível com CalDAV: tasks.org, Apple Lembretes, Thunderbird e outros.
Mecanismo de tarefas recorrentes
Agende tarefas para se repetirem em padrões diários, semanais, mensais ou personalizados com geração automática de instâncias futuras.
Integração com Telegram
Crie tarefas e receba resumos diários via um bot do Telegram sem abrir a interface web.
Suporte a OIDC e SSO
Autentique-se via Google, Okta, Keycloak, Azure AD ou qualquer provedor OpenID Connect para implantações de equipe.
Por que executar Tududi na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.