Coral é a plataforma de comentários de código aberto construída pela Vox Media para impulsionar discussões mais saudáveis no site para organizações de notícias, editores e criadores de conteúdo. Ela substitui widgets de comentários de terceiros por um sistema auto-hospedado projetado em torno das realidades de gerenciar uma comunidade: cargas de trabalho pesadas de moderação, atores hostis e a necessidade de manter os dados do público dentro de sua própria infraestrutura.

Confiada por mais de 500 redações em 28 países, incluindo The Washington Post e The Financial Times, a Coral combina uma experiência de leitura rápida e acessível com um conjunto de ferramentas de moderação feito sob medida para equipes editoriais. A auto-hospedagem em seu próprio VPS mantém as identidades dos leitores, o histórico de comentários e os sinais de engajamento sob seu controle total, em vez de um SaaS de terceiros.