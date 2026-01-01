Implante o Coral Talk com um clique.
Plataforma de comentários de código aberto da Vox Media que reinventa a discussão e moderação no site para redações.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Coral Talk
Coral é a plataforma de comentários de código aberto construída pela Vox Media para impulsionar discussões mais saudáveis no site para organizações de notícias, editores e criadores de conteúdo. Ela substitui widgets de comentários de terceiros por um sistema auto-hospedado projetado em torno das realidades de gerenciar uma comunidade: cargas de trabalho pesadas de moderação, atores hostis e a necessidade de manter os dados do público dentro de sua própria infraestrutura.
Confiada por mais de 500 redações em 28 países, incluindo The Washington Post e The Financial Times, a Coral combina uma experiência de leitura rápida e acessível com um conjunto de ferramentas de moderação feito sob medida para equipes editoriais. A auto-hospedagem em seu próprio VPS mantém as identidades dos leitores, o histórico de comentários e os sinais de engajamento sob seu controle total, em vez de um SaaS de terceiros.
Coral Talk: principais recursos
Kit de ferramentas de moderação
Filtre e aprove comentários em escala com filas de reação, listas de palavras banidas, sinalização de palavras suspeitas e configurações de moderação por história projetadas para equipes editoriais.
Perguntas e Respostas e chat ao vivo
Transforme uma história em modo de Perguntas e Respostas ou chat ao vivo para hospedar sessões com especialistas convidados, discussões sobre notícias de última hora ou entrevistas estruturadas com leitores.
Engajamento do autor
Comentários em destaque, selos de repórter e respostas da equipe diretamente no texto permitem que os jornalistas destaquem as melhores contribuições e respondam aos leitores diretamente na conversa.
Login único
Conecte o Coral à sua camada de identidade existente com SSO baseado em JWT, provedores OAuth, ou contas locais para que os leitores reutilizem o login do site.
Privacidade e propriedade dos dados
Comentários, perfis e histórico de moderação permanecem no seu VPS no MongoDB, com ferramentas de exportação e exclusão compatíveis com a LGPD integradas.
Incorporável em qualquer CMS
Um script de incorporação leve integra o Coral ao WordPress, Ghost, Drupal ou stacks personalizados sem prender seu site a um único CMS.
Por que executar Coral Talk na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.