Implante Windmill com instalação em um clique.
Plataforma de desenvolvedor de código aberto que transforma scripts em ferramentas internas, fluxos de trabalho agendados e UIs geradas automaticamente.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Windmill
Windmill é uma plataforma de desenvolvedor de código aberto que converte scripts escritos em Python, TypeScript, Go, Bash e SQL em ferramentas internas com UIs web autogeradas, fluxos de trabalho agendáveis e REST APIs chamáveis. Ela elimina o trabalho repetitivo de construir painéis de administração e dashboards internos, gerando interfaces diretamente a partir das assinaturas dos scripts.
Hospedar o Windmill em um VPS mantém todo o código e dados das ferramentas internas dentro da sua infraestrutura. O serviço de worker incluído executa tarefas em ambientes isolados, o PostgreSQL armazena o estado do fluxo de trabalho e o histórico de execução, e um gerenciador de segredos lida com chaves de API e credenciais sem codificá-las diretamente nos scripts.
Windmill: principais recursos
Scripts multilíngues
Escreva automações em Python, TypeScript, Go, Bash ou SQL — o Windmill lida com a execução, dependências e sandboxing.
Interfaces de Usuário autogeradas
Windmill gera automaticamente formulários web e UIs a partir de tipos de parâmetros de script para que não-desenvolvedores possam executar ferramentas sem código.
Criador de fluxo de trabalho
Encadeie scripts em fluxos de trabalho de várias etapas com ramificação condicional, loops e execução paralela usando um editor DAG visual.
Agendador Cron
Execute scripts e fluxos de trabalho em agendamentos cron ou gatilhos de eventos sem gerenciar uma infraestrutura cron separada.
Gerenciamento de segredos
Armazene chaves de API, senhas e tokens como variáveis criptografadas acessíveis a scripts sem incorporá-los no código.
Por que executar Windmill na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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