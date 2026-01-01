Windmill é uma plataforma de desenvolvedor de código aberto que converte scripts escritos em Python, TypeScript, Go, Bash e SQL em ferramentas internas com UIs web autogeradas, fluxos de trabalho agendáveis e REST APIs chamáveis. Ela elimina o trabalho repetitivo de construir painéis de administração e dashboards internos, gerando interfaces diretamente a partir das assinaturas dos scripts.

Hospedar o Windmill em um VPS mantém todo o código e dados das ferramentas internas dentro da sua infraestrutura. O serviço de worker incluído executa tarefas em ambientes isolados, o PostgreSQL armazena o estado do fluxo de trabalho e o histórico de execução, e um gerenciador de segredos lida com chaves de API e credenciais sem codificá-las diretamente nos scripts.