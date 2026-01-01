Notifuse é uma plataforma de e-mail de código aberto e auto-hospedada que consolida campanhas de marketing e entrega de e-mails transacionais em um único sistema. Ao contrário de serviços baseados em assinatura, como Mailchimp ou Brevo, o Notifuse roda no seu próprio servidor, eliminando taxas por e-mail e mantendo seus dados de assinantes totalmente privados e sob seu controle.

A plataforma suporta múltiplos provedores de e-mail, incluindo Amazon SES, Mailgun e Postmark, para que você possa rotear mensagens através do backend que melhor se adapta aos seus requisitos de custo e entregabilidade. Um editor de campanhas de arrastar e soltar, segmentação de público, rastreamento de aberturas e cliques, e uma API REST para e-mails transacionais programáticos oferecem a profissionais de marketing e desenvolvedores tudo o que eles precisam a partir de uma única implantação auto-hospedada.