Implante Notifuse com um clique.
Plataforma de e-mail auto-hospedada para campanhas de marketing e e-mails transacionais com entrega multi-provedor.
Escolha um plano VPS para Notifuse
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Notifuse
Notifuse é uma plataforma de e-mail de código aberto e auto-hospedada que consolida campanhas de marketing e entrega de e-mails transacionais em um único sistema. Ao contrário de serviços baseados em assinatura, como Mailchimp ou Brevo, o Notifuse roda no seu próprio servidor, eliminando taxas por e-mail e mantendo seus dados de assinantes totalmente privados e sob seu controle.
A plataforma suporta múltiplos provedores de e-mail, incluindo Amazon SES, Mailgun e Postmark, para que você possa rotear mensagens através do backend que melhor se adapta aos seus requisitos de custo e entregabilidade. Um editor de campanhas de arrastar e soltar, segmentação de público, rastreamento de aberturas e cliques, e uma API REST para e-mails transacionais programáticos oferecem a profissionais de marketing e desenvolvedores tudo o que eles precisam a partir de uma única implantação auto-hospedada.
Notifuse: principais recursos
Editor de Campanha
Crie campanhas de email com um editor visual de arrastar e soltar, incluindo teste A/B, agendamento e prévia em tempo real.
API de e-mail transacional
Envie e-mails acionados por eventos programaticamente via API REST com templating Liquid para conteúdo dinâmico e personalizado.
Entrega de múltiplos provedores
Encaminhe e-mails através de Amazon SES, Mailgun, Postmark, ou qualquer provedor SMTP sem alterar seus modelos ou fluxos de trabalho.
Segmentação de assinantes
Direcione campanhas para segmentos de público específicos com base nos atributos dos assinantes e no histórico de engajamento anterior.
Rastreamento de abertura e clique
Meça o desempenho da campanha com taxas de abertura detalhadas, rastreamento de cliques e análises de entrega integrados ao painel.
Por que executar Notifuse na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.