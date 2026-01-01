Implante Yarn com instalação em um clique.
Pod de microblogging auto-hospedado e descentralizado, construído no formato twtxt, sem anúncios, rastreamento ou aprisionamento tecnológico.
Escolha um plano VPS para Yarn
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Yarn
Yarn é uma plataforma de mídia social descentralizada e auto-hospedada que combina microblogging no estilo Twitter com o formato de feed twtxt aberto. Cada pod é uma instância independente que se federa com outros pods Yarn e qualquer feed twtxt na web aberta, assim, os usuários seguem pessoas entre servidores sem depender de um único provedor. O software não coleta informações pessoais, não exibe publicidade e não envia análises — o conteúdo e os gráficos de seguidores pertencem inteiramente ao operador do pod.
Executar seu próprio pod Yarn em um VPS mantém conversas, mídias e identidade sob seu próprio domínio. O servidor yarnd baseado em Go é leve, persiste tudo em um único banco de dados incorporado e suporta pods de usuário único e multiusuário com uploads de mídia, conversas encadeadas e feeds RSS/Atom completos.
Yarn: principais recursos
Feeds twtxt descentralizados
Cada conta publica um feed twtxt portátil que qualquer pod Yarn ou cliente compatível pode seguir — sem servidores centrais ou protocolos proprietários.
Privacidade por natureza
Sem análises, sem publicidade e sem rastreamento de terceiros — o yarnd coleta apenas o que é necessário para executar o próprio pod.
Conversas encadeadas
Fios de resposta, menções e assuntos permitem que as discussões permaneçam legíveis entre pods sem depender de linhas do tempo centralizadas.
Suporte de mídia integrado
Faça upload de imagens, áudio e vídeo diretamente para o seu pod com transcodificação ffmpeg opcional para reprodução em linha.
Pods de usuário único ou multiusuário
Opere um pod pessoal para você ou abra registros para hospedar uma comunidade — o mesmo binário lida com ambos os modelos de implantação.
Binário Go leve
O servidor yarnd é executado como um único binário compilado com um banco de dados bitcask incorporado, mantendo o uso de recursos baixo em planos VPS pequenos.
Por que executar Yarn na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.