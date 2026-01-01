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O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Yarn

Yarn é uma plataforma de mídia social descentralizada e auto-hospedada que combina microblogging no estilo Twitter com o formato de feed twtxt aberto. Cada pod é uma instância independente que se federa com outros pods Yarn e qualquer feed twtxt na web aberta, assim, os usuários seguem pessoas entre servidores sem depender de um único provedor. O software não coleta informações pessoais, não exibe publicidade e não envia análises — o conteúdo e os gráficos de seguidores pertencem inteiramente ao operador do pod.

Executar seu próprio pod Yarn em um VPS mantém conversas, mídias e identidade sob seu próprio domínio. O servidor yarnd baseado em Go é leve, persiste tudo em um único banco de dados incorporado e suporta pods de usuário único e multiusuário com uploads de mídia, conversas encadeadas e feeds RSS/Atom completos.

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O que você pode criar com {name}

Yarn: principais recursos

Feeds twtxt descentralizados

Cada conta publica um feed twtxt portátil que qualquer pod Yarn ou cliente compatível pode seguir — sem servidores centrais ou protocolos proprietários.

Privacidade por natureza

Sem análises, sem publicidade e sem rastreamento de terceiros — o yarnd coleta apenas o que é necessário para executar o próprio pod.

Conversas encadeadas

Fios de resposta, menções e assuntos permitem que as discussões permaneçam legíveis entre pods sem depender de linhas do tempo centralizadas.

Suporte de mídia integrado

Faça upload de imagens, áudio e vídeo diretamente para o seu pod com transcodificação ffmpeg opcional para reprodução em linha.

Pods de usuário único ou multiusuário

Opere um pod pessoal para você ou abra registros para hospedar uma comunidade — o mesmo binário lida com ambos os modelos de implantação.

Binário Go leve

O servidor yarnd é executado como um único binário compilado com um banco de dados bitcask incorporado, mantendo o uso de recursos baixo em planos VPS pequenos.

Por que executar Yarn na Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

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Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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