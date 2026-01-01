Yarn é uma plataforma de mídia social descentralizada e auto-hospedada que combina microblogging no estilo Twitter com o formato de feed twtxt aberto. Cada pod é uma instância independente que se federa com outros pods Yarn e qualquer feed twtxt na web aberta, assim, os usuários seguem pessoas entre servidores sem depender de um único provedor. O software não coleta informações pessoais, não exibe publicidade e não envia análises — o conteúdo e os gráficos de seguidores pertencem inteiramente ao operador do pod.

Executar seu próprio pod Yarn em um VPS mantém conversas, mídias e identidade sob seu próprio domínio. O servidor yarnd baseado em Go é leve, persiste tudo em um único banco de dados incorporado e suporta pods de usuário único e multiusuário com uploads de mídia, conversas encadeadas e feeds RSS/Atom completos.