Implante OTOBO com um clique.
Central de ajuda e sistema de tickets de código aberto para gerenciamento de serviços de TI, suporte ao cliente e automação de processos.
Escolha um plano VPS para OTOBO
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com OTOBO
O OTOBO é uma plataforma de gerenciamento de tickets e serviços totalmente de código aberto, baseada na web, derivada do ((OTRS)) Community Edition em 2019. Ele oferece recursos de helpdesk de TI de nível empresarial — filas de tickets, rastreamento de SLA, uma base de conhecimento/FAQ integrada, fluxos de trabalho ITSM e um CMDB — sem taxas de licenciamento ou dependência de fornecedor. O OTOBO suporta comunicação multicanal via e-mail, telefone e formulários web, e vem com um motor de automação baseado em regras que lida com roteamento, escalonamentos e notificações de forma nativa.
Hospedar o OTOBO por conta própria em seu próprio VPS coloca todos os dados de tickets, registros de clientes e relatórios de SLA sob seu controle. Este modelo implanta a pilha de produção completa: o aplicativo web OTOBO e o daemon em segundo plano, MariaDB para armazenamento persistente, um nó Elasticsearch dedicado para pesquisa de texto completo rápida em todos os tickets, e Redis para cache de sessão e desempenho.
OTOBO: principais recursos
Atendimento multicanal
Receba e gerencie tickets de e-mail, formulários web e telefone em uma fila unificada com histórico de auditoria completo e conversas encadeadas.
SLA e escalonamento
Defina metas de resposta e resolução por fila ou cliente, com regras de escalonamento automático e notificações de agente quando os prazos se aproximam.
Base de conhecimento integrada
Publique artigos de Perguntas Frequentes para clientes externos e agentes internos, reduzindo tickets repetitivos e acelerando a resolução no primeiro contato.
Automação Poderosa
Use os filtros PostMaster integrados, gatilhos de ticket e trabalhos agendados para rotear, responder e fechar tickets automaticamente, sem intervenção manual.
ITSM e CMDB
Estenda o OTOBO com o módulo ITSM para gerenciar itens de configuração, solicitações de mudança e catálogos de serviço em um CMDB estruturado.
Pesquisa de texto completo
A integração com Elasticsearch oferece pesquisa instantânea em milhões de tickets, notas e anexos, mantendo os tempos de resposta dos agentes rápidos em qualquer escala.
Por que executar OTOBO na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.