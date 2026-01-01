O OTOBO é uma plataforma de gerenciamento de tickets e serviços totalmente de código aberto, baseada na web, derivada do ((OTRS)) Community Edition em 2019. Ele oferece recursos de helpdesk de TI de nível empresarial — filas de tickets, rastreamento de SLA, uma base de conhecimento/FAQ integrada, fluxos de trabalho ITSM e um CMDB — sem taxas de licenciamento ou dependência de fornecedor. O OTOBO suporta comunicação multicanal via e-mail, telefone e formulários web, e vem com um motor de automação baseado em regras que lida com roteamento, escalonamentos e notificações de forma nativa.

Hospedar o OTOBO por conta própria em seu próprio VPS coloca todos os dados de tickets, registros de clientes e relatórios de SLA sob seu controle. Este modelo implanta a pilha de produção completa: o aplicativo web OTOBO e o daemon em segundo plano, MariaDB para armazenamento persistente, um nó Elasticsearch dedicado para pesquisa de texto completo rápida em todos os tickets, e Redis para cache de sessão e desempenho.