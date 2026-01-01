Implante Shaarli com instalação em um clique.
Serviço de favoritos pessoal, minimalista e super-rápido que armazena tudo em um único banco de dados de arquivo simples — sem SQL necessário.
Escolha um plano VPS para Shaarli
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Shaarli
Shaarli é um serviço de bookmarking pessoal e minimalista, projetado como um substituto auto-hospedado para o del.icio.us original. Ele armazena cada bookmark em um único arquivo PHP simples — sem servidor de banco de dados, sem migrações, sem atualizações de esquema — e renderiza um feed limpo e cronológico inverso de links, notas e atualizações no estilo microblog que você pode manter público, privado ou misturar por item.
Hospedar o Shaarli em seu Servidor VPS oferece um arquivo de links privado sob seu próprio domínio, um feed RSS/Atom de seus compartilhamentos, um sistema de notas compatível com Markdown e um bookmarklet mais uma API móvel que transformam qualquer navegador ou aplicativo em um alvo de salvamento com um clique. A pilha inteira é um único contêiner PHP com um arquivo JSON como suporte — backups são uma cópia de arquivo único.
Shaarli: principais recursos
Armazenamento de arquivo simples
Favoritos residem em um único armazenamento de dados PHP sem um servidor de banco de dados para instalar, ajustar ou fazer backup — copie o arquivo e você terá seu arquivo.
Fluxo cronológico inverso
Cada favorito, nota ou post de microblog aparece em uma linha do tempo organizada com tags, pesquisa de texto completo e controles de privacidade por link.
RSS e Atom feeds
Feeds RSS e Atom integrados transformam seu Shaarli em um blog de links público ou uma fonte de leitor de feed privada — funciona com qualquer aplicativo leitor.
Bookmarklet e REST API
Salve links de qualquer navegador com o bookmarklet incluído, ou envie de aplicativos móveis e de desktop usando a API REST digitada.
Notas Markdown
Escreva notas mais longas e posts de microblog em Markdown junto com favoritos, com visibilidade pública opcional para compartilhamento.
Pegada leve
Contêiner PHP único sem servidor de banco de dados roda confortavelmente nos menores planos de VPS sem competir com outros aplicativos por recursos.
Por que executar Shaarli na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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