Shaarli é um serviço de bookmarking pessoal e minimalista, projetado como um substituto auto-hospedado para o del.icio.us original. Ele armazena cada bookmark em um único arquivo PHP simples — sem servidor de banco de dados, sem migrações, sem atualizações de esquema — e renderiza um feed limpo e cronológico inverso de links, notas e atualizações no estilo microblog que você pode manter público, privado ou misturar por item.

Hospedar o Shaarli em seu Servidor VPS oferece um arquivo de links privado sob seu próprio domínio, um feed RSS/Atom de seus compartilhamentos, um sistema de notas compatível com Markdown e um bookmarklet mais uma API móvel que transformam qualquer navegador ou aplicativo em um alvo de salvamento com um clique. A pilha inteira é um único contêiner PHP com um arquivo JSON como suporte — backups são uma cópia de arquivo único.