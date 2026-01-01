O Blinko é uma plataforma auto-hospedada que unifica a captura rápida de anotações, o gerenciamento de tarefas e a pesquisa aprimorada por IA em um único aplicativo. Sua interface estilo microblogging é otimizada para registrar ideias instantaneamente, enquanto o suporte completo a Markdown, a marcação e a integração opcional de IA com OpenAI ou Ollama mantêm essas ideias organizadas e descobertas ao longo do tempo.

Ao contrário dos serviços comerciais de anotações, hospedar o Blinko por conta própria mantém cada pensamento, plano e nota de pesquisa inteiramente dentro da sua infraestrutura — sem análise de terceiros, sem limites de armazenamento e sem custos por consulta. As notas podem permanecer privadas ou ser compartilhadas publicamente a partir da mesma implantação.