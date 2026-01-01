Implante o Blinko com um clique.
Plataforma de anotações de código aberto com tecnologia de IA, combinando microblogging, gerenciamento de tarefas e pesquisa inteligente.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Blinko
O Blinko é uma plataforma auto-hospedada que unifica a captura rápida de anotações, o gerenciamento de tarefas e a pesquisa aprimorada por IA em um único aplicativo. Sua interface estilo microblogging é otimizada para registrar ideias instantaneamente, enquanto o suporte completo a Markdown, a marcação e a integração opcional de IA com OpenAI ou Ollama mantêm essas ideias organizadas e descobertas ao longo do tempo.
Ao contrário dos serviços comerciais de anotações, hospedar o Blinko por conta própria mantém cada pensamento, plano e nota de pesquisa inteiramente dentro da sua infraestrutura — sem análise de terceiros, sem limites de armazenamento e sem custos por consulta. As notas podem permanecer privadas ou ser compartilhadas publicamente a partir da mesma implantação.
Blinko: principais recursos
Captura sem atrito
A entrada no estilo microblogging permite registrar ideias em segundos sem navegar por estruturas de pastas ou escolher modelos primeiro.
Pesquisa com IA
Conecte o OpenAI ou um modelo Ollama local para consultar suas notas em linguagem natural, trazendo à tona entradas relevantes mesmo quando você não se lembra das palavras-chave exatas.
Markdown e Suporte a Tarefas
Formate notas com Markdown completo e incorpore listas de tarefas para que a mesma ferramenta lide tanto com capturas rápidas quanto com o acompanhamento estruturado de projetos.
Notas Públicas ou Privadas
Escolha a visibilidade por nota, permitindo que você mantenha uma base de conhecimento privada enquanto publica seletivamente conteúdo como um microblog sem uma plataforma separada.
Portabilidade de Dados
Backups automáticos e a funcionalidade de importação/exportação garantem que suas anotações permaneçam acessíveis e migráveis, independentemente das mudanças de plataforma.
Por que executar Blinko na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.