MediaGo é um baixador de vídeos de código aberto que combina uma interface de usuário baseada em navegador com mecanismos comprovados como yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE e BBDown. Ele detecta e salva streams de playlists M3U8 e HLS, YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit e mais de mil outros sites suportados, então converte o resultado para qualquer formato ou qualidade sem uma etapa separada de ffmpeg.

Executar o MediaGo em seu próprio VPS significa que os downloads acontecem em um servidor rápido e sempre ativo, em vez do seu laptop, e os arquivos permanecem no armazenamento que você controla. Uma extensão de navegador complementar e uma API HTTP permitem que você envie links de qualquer dispositivo para a mesma fila, com gerenciamento de tarefas, progresso e histórico expostos através de um painel web limpo.