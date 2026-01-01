Implante MediaGo com um clique.
Farejador e baixador de vídeos auto-hospedado que captura M3U8, HLS, YouTube, Bilibili e mais de 1000 outros sites.
Escolha um plano VPS para MediaGo
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com MediaGo
MediaGo é um baixador de vídeos de código aberto que combina uma interface de usuário baseada em navegador com mecanismos comprovados como yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE e BBDown. Ele detecta e salva streams de playlists M3U8 e HLS, YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit e mais de mil outros sites suportados, então converte o resultado para qualquer formato ou qualidade sem uma etapa separada de ffmpeg.
Executar o MediaGo em seu próprio VPS significa que os downloads acontecem em um servidor rápido e sempre ativo, em vez do seu laptop, e os arquivos permanecem no armazenamento que você controla. Uma extensão de navegador complementar e uma API HTTP permitem que você envie links de qualquer dispositivo para a mesma fila, com gerenciamento de tarefas, progresso e histórico expostos através de um painel web limpo.
MediaGo: principais recursos
Sniffer de M3U8 e HLS
Detectar e baixar transmissões segmentadas de qualquer página da web, incluindo capturas ao vivo sem DRM e listas de reprodução sob demanda.
Mecanismo yt-dlp
O suporte yt-dlp integrado extrai vídeos do YouTube, Twitter, Instagram, Reddit e mais de mil outros sites compatíveis de imediato.
Baixador de Bilibili
A integração nativa do BBDown baixa vídeos do Bilibili, danmaku, legendas e faixas de áudio de alta qualidade indisponíveis para a maioria dos baixadores genéricos.
Extensão do navegador
Extensão para Chrome e Firefox detecta vídeos em qualquer página e os enfileira no seu servidor com um único clique.
Conversão de formato no aplicativo
Converta downloads concluídos para outros formatos ou qualidades com o pipeline ffmpeg integrado sem sair do painel.
HTTP API e automação
A API REST completa permite que scripts, Assistentes de IA e ferramentas de terceiros criem tarefas, consultem o progresso e gerenciem a fila de download.
Por que executar MediaGo na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.