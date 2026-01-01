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O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com LLDAP

LLDAP é um servidor de autenticação leve e opinativo que expõe uma interface LDAP padrão, apoiada por uma interface de usuário de administração web amigável. Onde as configurações tradicionais de LDAP exigem centenas de páginas de esquema, ACLs e configuração do slapd, o LLDAP oferece padrões sensatos prontos para uso: esquemas predefinidos de usuário/grupo/e-mail, um gerenciador gráfico de usuários e um único binário que inicia em milissegundos.

Hospedar o LLDAP em seu servidor VPS oferece uma única fonte de verdade para contas de usuário em todas as aplicações auto-hospedadas que se comunicam via LDAP — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana e dezenas de outras — sem a sobrecarga operacional do OpenLDAP. Os usuários residem em um só lugar, as alterações de senha se propagam para todos os lugares, e os grupos controlam o acesso de forma centralizada.

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O que você pode criar com {name}

LLDAP: principais recursos

LDAP para o resto de nós

Servidor LDAP compatível com padrões com configurações padrão sensatas para que aplicativos que esperam OpenLDAP simplesmente funcionem, sem o ônus da manutenção de esquemas e ACLs.

UI de administração Web

Gerencie usuários, grupos e associações através de uma interface gráfica — sem arquivos ldif, sem ldapadd de linha de comando, sem edição de esquema.

Fonte única da verdade

Cada aplicativo auto-hospedado lê de um único banco de dados de usuário, portanto, alterações de senha, desativações e atualizações de associação a grupos se aplicam em todos os lugares ao mesmo tempo.

API de administração GraphQL

Automatize o provisionamento e o gerenciamento de grupos via uma API GraphQL tipada, além da interface padrão de bind/pesquisa LDAP.

Fluxo de trabalho de redefinição de senha

Fluxo de redefinição de senha integrado, baseado em e-mail, para usuários finais, para que os administradores não precisem atuar como suporte para senhas esquecidas.

Pequena pegada

Binário único de Rust com persistência SQLite usa CPU e RAM mínimas, deixando espaço livre no VPS para os aplicativos que realmente precisam.

Por que executar LLDAP na Hostinger?

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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