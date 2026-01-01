Implante LLDAP com instalação em um clique.
Servidor de autenticação leve que oferece um backend LDAP simplificado e opinativo para aplicações auto-hospedadas.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com LLDAP
LLDAP é um servidor de autenticação leve e opinativo que expõe uma interface LDAP padrão, apoiada por uma interface de usuário de administração web amigável. Onde as configurações tradicionais de LDAP exigem centenas de páginas de esquema, ACLs e configuração do slapd, o LLDAP oferece padrões sensatos prontos para uso: esquemas predefinidos de usuário/grupo/e-mail, um gerenciador gráfico de usuários e um único binário que inicia em milissegundos.
Hospedar o LLDAP em seu servidor VPS oferece uma única fonte de verdade para contas de usuário em todas as aplicações auto-hospedadas que se comunicam via LDAP — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana e dezenas de outras — sem a sobrecarga operacional do OpenLDAP. Os usuários residem em um só lugar, as alterações de senha se propagam para todos os lugares, e os grupos controlam o acesso de forma centralizada.
LLDAP: principais recursos
LDAP para o resto de nós
Servidor LDAP compatível com padrões com configurações padrão sensatas para que aplicativos que esperam OpenLDAP simplesmente funcionem, sem o ônus da manutenção de esquemas e ACLs.
UI de administração Web
Gerencie usuários, grupos e associações através de uma interface gráfica — sem arquivos ldif, sem ldapadd de linha de comando, sem edição de esquema.
Fonte única da verdade
Cada aplicativo auto-hospedado lê de um único banco de dados de usuário, portanto, alterações de senha, desativações e atualizações de associação a grupos se aplicam em todos os lugares ao mesmo tempo.
API de administração GraphQL
Automatize o provisionamento e o gerenciamento de grupos via uma API GraphQL tipada, além da interface padrão de bind/pesquisa LDAP.
Fluxo de trabalho de redefinição de senha
Fluxo de redefinição de senha integrado, baseado em e-mail, para usuários finais, para que os administradores não precisem atuar como suporte para senhas esquecidas.
Pequena pegada
Binário único de Rust com persistência SQLite usa CPU e RAM mínimas, deixando espaço livre no VPS para os aplicativos que realmente precisam.
Por que executar LLDAP na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.