LLDAP é um servidor de autenticação leve e opinativo que expõe uma interface LDAP padrão, apoiada por uma interface de usuário de administração web amigável. Onde as configurações tradicionais de LDAP exigem centenas de páginas de esquema, ACLs e configuração do slapd, o LLDAP oferece padrões sensatos prontos para uso: esquemas predefinidos de usuário/grupo/e-mail, um gerenciador gráfico de usuários e um único binário que inicia em milissegundos.

Hospedar o LLDAP em seu servidor VPS oferece uma única fonte de verdade para contas de usuário em todas as aplicações auto-hospedadas que se comunicam via LDAP — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana e dezenas de outras — sem a sobrecarga operacional do OpenLDAP. Os usuários residem em um só lugar, as alterações de senha se propagam para todos os lugares, e os grupos controlam o acesso de forma centralizada.