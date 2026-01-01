Snac2 é uma instância minimalista do ActivityPub escrita em C portátil, sem dependências de banco de dados — todos os dados são armazenados como arquivos simples no disco. Projetado para indivíduos e pequenas instâncias, ele se federa com Mastodon, Pleroma, Pixelfed e o Fediverso em geral, enquanto roda confortavelmente em pequenas instâncias de VPS ou computadores de placa única.

Hospedar o Snac2 por conta própria oferece a você uma identidade pessoal no Fediverso sem depender de instâncias de terceiros que podem ser desativadas, desfederadas ou ter suas políticas alteradas. A arquitetura de binário único, a ausência de banco de dados e a API compatível com Mastodon tornam o Snac2 uma das formas mais leves e fáceis de manter para participar de mídias sociais descentralizadas.