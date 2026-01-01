Implante o Snac2 com instalação em um clique.
Servidor ActivityPub minimalista de usuário único, escrito em C portátil para se juntar ao Fediverso com uso insignificante de recursos.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Snac2
Snac2 é uma instância minimalista do ActivityPub escrita em C portátil, sem dependências de banco de dados — todos os dados são armazenados como arquivos simples no disco. Projetado para indivíduos e pequenas instâncias, ele se federa com Mastodon, Pleroma, Pixelfed e o Fediverso em geral, enquanto roda confortavelmente em pequenas instâncias de VPS ou computadores de placa única.
Hospedar o Snac2 por conta própria oferece a você uma identidade pessoal no Fediverso sem depender de instâncias de terceiros que podem ser desativadas, desfederadas ou ter suas políticas alteradas. A arquitetura de binário único, a ausência de banco de dados e a API compatível com Mastodon tornam o Snac2 uma das formas mais leves e fáceis de manter para participar de mídias sociais descentralizadas.
Snac2: principais recursos
Não é necessário banco de dados
Todos os posts, seguidores e a configuração ficam como arquivos simples no disco — sem MySQL ou PostgreSQL para instalar, otimizar ou fazer backup separadamente.
Compatibilidade com a API do Mastodon
Use os clientes Mastodon móveis e de desktop existentes para postar, navegar por linhas do tempo e gerenciar notificações sem aprender novas ferramentas.
Federação ActivityPub
Siga e interaja com usuários no Mastodon, Pleroma, Pixelfed, Akkoma e qualquer outro servidor compatível com ActivityPub no Fediverso.
Pequeno consumo de recursos
Escrito em C portátil como um único binário estático, o Snac2 é executado em poucos megabytes de RAM e fica ocioso com uso de CPU próximo de zero.
Suporte multiusuário
Hospede mais de uma conta na mesma instância pela linha de comando, útil para famílias ou pequenas comunidades compartilhando um VPS.
Design com foco em privacidade
Sem rastreamento, sem análises, sem scripts de terceiros — sua linha do tempo permanece no seu VPS e sua lista de seguidores nunca sai do seu disco.
Por que executar Snac2 na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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