O Slash é um gerenciador de atalhos de link auto-hospedado para indivíduos e equipes que desejam uma maneira mais limpa de compartilhar e acessar URLs. Em vez de favoritos espalhados pelos navegadores ou links de redirecionamento difíceis de lembrar, o Slash permite que você defina atalhos prefixados com s/ — digite s/docs na barra de endereço do seu navegador (com a extensão instalada) e chegue diretamente ao seu destino. Os atalhos podem ser marcados com tags, agrupados em coleções compartilháveis e restritos à sua equipe ou mantidos privados.

Ao contrário dos encurtadores de link hospedados que registram seu tráfego e monetizam seus dados, auto-hospedar o Slash em um VPS mantém todas as análises de atalhos e dados de uso na infraestrutura que você controla — sem necessidade de assinatura, sem serviço externo para confiar e sem limite no número de atalhos que você pode criar.