Implante Slash com instalação de um clique.
Gerenciador de atalhos auto-hospedado que transforma URLs longas em links s/ memoráveis, acessíveis diretamente da barra de endereço do seu navegador.
Escolha um plano VPS para Slash
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Slash
O Slash é um gerenciador de atalhos de link auto-hospedado para indivíduos e equipes que desejam uma maneira mais limpa de compartilhar e acessar URLs. Em vez de favoritos espalhados pelos navegadores ou links de redirecionamento difíceis de lembrar, o Slash permite que você defina atalhos prefixados com s/ — digite s/docs na barra de endereço do seu navegador (com a extensão instalada) e chegue diretamente ao seu destino. Os atalhos podem ser marcados com tags, agrupados em coleções compartilháveis e restritos à sua equipe ou mantidos privados.
Ao contrário dos encurtadores de link hospedados que registram seu tráfego e monetizam seus dados, auto-hospedar o Slash em um VPS mantém todas as análises de atalhos e dados de uso na infraestrutura que você controla — sem necessidade de assinatura, sem serviço externo para confiar e sem limite no número de atalhos que você pode criar.
Slash: principais recursos
Atalhos da barra de endereços do navegador
Extensões de navegador para Chrome e Firefox permitem que você digite s/shortcut diretamente na barra de endereços para ir para qualquer URL salvo — sem cliques extras ou pesquisa necessária.
Coleções compartilháveis
Agrupe atalhos relacionados em coleções selecionadas e compartilhe-os com sua equipe ou publicamente através de um único link.
Análise de links
Acompanhe a frequência com que cada atalho é acessado e veja as fontes de tráfego, para saber quais links são usados ativamente e quais podem ser desativados.
Organização por etiquetas
Adicione tags aos atalhos para filtragem e descoberta rápidas em uma biblioteca crescente de links internos e da equipe.
Compartilhamento de atalhos da equipe
Crie atalhos visíveis para todos os membros do espaço de trabalho ou restrinja-os a você — mantendo links internos e pessoais organizados em um só lugar.
Por que executar Slash na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
Explore mais aplicativos para implantar
Anki Sync Server Enhanced
Servidor de sincronização Anki auto-hospedado com suporte a múltiplos usuários, backups e painel web