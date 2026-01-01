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Gerenciador de atalhos auto-hospedado que transforma URLs longas em links s/ memoráveis, acessíveis diretamente da barra de endereço do seu navegador.

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O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Slash

O Slash é um gerenciador de atalhos de link auto-hospedado para indivíduos e equipes que desejam uma maneira mais limpa de compartilhar e acessar URLs. Em vez de favoritos espalhados pelos navegadores ou links de redirecionamento difíceis de lembrar, o Slash permite que você defina atalhos prefixados com s/ — digite s/docs na barra de endereço do seu navegador (com a extensão instalada) e chegue diretamente ao seu destino. Os atalhos podem ser marcados com tags, agrupados em coleções compartilháveis e restritos à sua equipe ou mantidos privados.

Ao contrário dos encurtadores de link hospedados que registram seu tráfego e monetizam seus dados, auto-hospedar o Slash em um VPS mantém todas as análises de atalhos e dados de uso na infraestrutura que você controla — sem necessidade de assinatura, sem serviço externo para confiar e sem limite no número de atalhos que você pode criar.

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O que você pode criar com {name}

Slash: principais recursos

Atalhos da barra de endereços do navegador

Extensões de navegador para Chrome e Firefox permitem que você digite s/shortcut diretamente na barra de endereços para ir para qualquer URL salvo — sem cliques extras ou pesquisa necessária.

Coleções compartilháveis

Agrupe atalhos relacionados em coleções selecionadas e compartilhe-os com sua equipe ou publicamente através de um único link.

Análise de links

Acompanhe a frequência com que cada atalho é acessado e veja as fontes de tráfego, para saber quais links são usados ativamente e quais podem ser desativados.

Organização por etiquetas

Adicione tags aos atalhos para filtragem e descoberta rápidas em uma biblioteca crescente de links internos e da equipe.

Compartilhamento de atalhos da equipe

Crie atalhos visíveis para todos os membros do espaço de trabalho ou restrinja-os a você — mantendo links internos e pessoais organizados em um só lugar.

Por que executar Slash na Hostinger?

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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