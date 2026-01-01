Implante Documenso com um clique.
Plataforma de assinatura de documentos de código aberto para assinaturas digitais com validade jurídica e total propriedade dos dados.
Escolha um plano VPS para Documenso
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Documenso
Documenso é uma alternativa de código aberto ao DocuSign, construído para organizações que precisam de assinaturas digitais seguras e legalmente vinculativas sem entregar o controle de documentos confidenciais a um provedor SaaS terceirizado. Ele suporta fluxos de trabalho de assinatura multipartidária, modelos de documentos e trilhas de auditoria abrangentes, com uma interface limpa adequada para equipes jurídica, de RH e financeira.
Auto-hospedar o Documenso em seu VPS mantém cada documento, assinatura e registro de auditoria em sua própria infraestrutura. Não há taxas por documento, sem limites de armazenamento impostos por um fornecedor e sem risco de exposição de dados através de uma plataforma compartilhada. O gerenciamento local de certificados e o SMTP configurável garantem que o processo de assinatura permaneça inteiramente sob seu controle.
Documenso: principais recursos
Assinatura multipartidária
Encaminhe documentos para múltiplos signatários em ordem sequencial ou paralela e acompanhe o status de conclusão em tempo real.
Trilhas de auditoria abrangentes
Cada ação é registrada com registros de data e hora e endereços IP, produzindo a trilha de evidências necessária para fins legais e de conformidade.
Templates de documento
Salve estruturas de documentos usadas com frequência como modelos para acelerar fluxos de trabalho de assinatura recorrentes, como contratos e NDAs.
Assinatura de certificado local
Documentos são assinados usando um certificado gerenciado localmente, mantendo o processo criptográfico inteiramente dentro da sua infraestrutura.
Notificações por email
Lembretes automatizados e atualizações de status mantêm todas as partes informadas sem acompanhamento manual dos remetentes de documentos.
Por que executar Documenso na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.