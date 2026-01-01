Documenso é uma alternativa de código aberto ao DocuSign, construído para organizações que precisam de assinaturas digitais seguras e legalmente vinculativas sem entregar o controle de documentos confidenciais a um provedor SaaS terceirizado. Ele suporta fluxos de trabalho de assinatura multipartidária, modelos de documentos e trilhas de auditoria abrangentes, com uma interface limpa adequada para equipes jurídica, de RH e financeira.

Auto-hospedar o Documenso em seu VPS mantém cada documento, assinatura e registro de auditoria em sua própria infraestrutura. Não há taxas por documento, sem limites de armazenamento impostos por um fornecedor e sem risco de exposição de dados através de uma plataforma compartilhada. O gerenciamento local de certificados e o SMTP configurável garantem que o processo de assinatura permaneça inteiramente sob seu controle.