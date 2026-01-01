Komga é um servidor de mídia de código aberto, construído especificamente para quadrinhos, mangás, BDs, revistas e e-books. Ele escaneia sua biblioteca de CBZ, CBR, EPUB, PDF e outros formatos de arquivo, extrai metadados, gera miniaturas e expõe tudo através de um leitor web rápido, além de feeds OPDS, Kobo Sync e KOReader Sync para aplicativos nativos e dispositivos e-ink.

Hospedar o Komga em seu VPS transforma qualquer pasta de arquivos de quadrinhos e mangás em uma biblioteca privada e otimizada para dispositivos móveis que você pode ler de qualquer lugar — na web, em um dispositivo e-ink Kobo ou KOReader, ou através de aplicativos compatíveis com OPDS como Panels, Chunky e KyBook. Não há taxas de assinatura, nem DRM, e nenhuma plataforma decide o que permanece em sua biblioteca.