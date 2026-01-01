Implante Komga com instalação em um clique.
Servidor de mídia auto-hospedado para quadrinhos, mangás, revistas e eBooks com suporte para OPDS, Kobo Sync e KOReader Sync.
Escolha um plano VPS para Komga
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Komga
Komga é um servidor de mídia de código aberto, construído especificamente para quadrinhos, mangás, BDs, revistas e e-books. Ele escaneia sua biblioteca de CBZ, CBR, EPUB, PDF e outros formatos de arquivo, extrai metadados, gera miniaturas e expõe tudo através de um leitor web rápido, além de feeds OPDS, Kobo Sync e KOReader Sync para aplicativos nativos e dispositivos e-ink.
Hospedar o Komga em seu VPS transforma qualquer pasta de arquivos de quadrinhos e mangás em uma biblioteca privada e otimizada para dispositivos móveis que você pode ler de qualquer lugar — na web, em um dispositivo e-ink Kobo ou KOReader, ou através de aplicativos compatíveis com OPDS como Panels, Chunky e KyBook. Não há taxas de assinatura, nem DRM, e nenhuma plataforma decide o que permanece em sua biblioteca.
Komga: principais recursos
Quadrinhos e formatos de eBook
Suporta CBZ, CBR, ZIP, RAR, 7Z, EPUB e PDF nativamente, com extração de metadados de ComicInfo.xml, EPUB OPF e tags ComicRack.
Leitor web integrado
Leitor web rápido e responsivo, com modo de página dupla, layouts de ajuste à largura e altura, e sincronização do progresso de leitura entre dispositivos.
Feeds OPDS
Os endpoints OPDS v1 e v2 tornam o Komga compatível com leitores nativos como Panels, Chunky, KyBook, Moon+ Reader e dezenas de outros, pronto para uso.
Sincronização de Kobo e KOReader
O suporte nativo para Kobo Sync e KOReader Sync envia novo conteúdo e lembra a posição de leitura em dispositivos e-ink sem precisar carregar arquivos manualmente.
Varreduras automáticas de biblioteca
O monitoramento em tempo real do sistema de arquivos, juntamente com verificações agendadas, mantém a biblioteca sincronizada à medida que você adiciona novos arquivos de quadrinhos e eBooks na pasta de dados.
Multi-usuário e compartilhamento
Bibliotecas por usuário, restrições de idade e funções de compartilhamento somente leitura permitem que famílias ou grupos de leitura compartilhem um servidor sem interferir uns nos outros.
Por que executar Komga na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.