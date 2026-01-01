Implante Mazanoke com instalação em um clique.
Otimizador de imagens para navegador com foco em privacidade, que comprime e converte imagens sem fazer upload para nenhum servidor.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Mazanoke
Mazanoke é um otimizador de imagem auto-hospedado que funciona inteiramente no navegador. Quando os usuários comprimem, redimensionam ou convertem imagens através da interface do Mazanoke, todo o processamento acontece localmente em seus dispositivos — nenhum dado de imagem é transmitido para o servidor ou para terceiros. Isso o torna adequado para processar imagens sensíveis que não podem ser carregadas em ferramentas de compressão em nuvem.
Ao contrário dos serviços de otimização de imagem hospedados, auto-hospedar o Mazanoke em seu VPS oferece à sua equipe um endpoint privado e sempre disponível para processamento de imagens. Ele suporta uma ampla gama de formatos, remove automaticamente metadados EXIF, como localização GPS e carimbos de data/hora, e pode ser protegido com autenticação básica HTTP opcional para restringir o acesso.
Mazanoke: principais recursos
Processamento no navegador
Toda a compressão e conversão de imagens são executadas localmente no navegador — nenhum dado de imagem é enviado para o servidor ou para qualquer serviço externo.
Conversão multiformato
Converta entre JPEG, PNG, WebP, AVIF, HEIC, GIF, ICO e TIFF em qualquer combinação com configurações de qualidade ajustáveis.
Remoção automática de EXIF
Remova metadados incorporados, incluindo localização GPS, carimbos de data/hora e informações da câmera, de imagens antes de compartilhar.
Autenticação básica HTTP
O acesso é protegido por autenticação básica HTTP pronta para uso, mantendo sua instância restrita apenas a usuários autorizados.
Suporte offline PWA
Instale o Mazanoke como um Aplicativo Web Progressivo para processamento de imagem offline sem a necessidade de uma conexão com a internet.
Por que executar Mazanoke na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.