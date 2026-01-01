Mazanoke é um otimizador de imagem auto-hospedado que funciona inteiramente no navegador. Quando os usuários comprimem, redimensionam ou convertem imagens através da interface do Mazanoke, todo o processamento acontece localmente em seus dispositivos — nenhum dado de imagem é transmitido para o servidor ou para terceiros. Isso o torna adequado para processar imagens sensíveis que não podem ser carregadas em ferramentas de compressão em nuvem.

Ao contrário dos serviços de otimização de imagem hospedados, auto-hospedar o Mazanoke em seu VPS oferece à sua equipe um endpoint privado e sempre disponível para processamento de imagens. Ele suporta uma ampla gama de formatos, remove automaticamente metadados EXIF, como localização GPS e carimbos de data/hora, e pode ser protegido com autenticação básica HTTP opcional para restringir o acesso.