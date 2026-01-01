Implante Flipt com instalação de um clique.
Plataforma de gerenciamento de flags de recurso auto-hospedada com armazenamento nativo do Git e recursos avançados de segmentação.
Escolha um plano VPS para Flipt
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Flipt
Flipt é uma plataforma de gerenciamento de feature flags de código aberto que oferece às equipes de desenvolvimento controle total sobre seu processo de lançamento. Ela permite armazenar configurações de flags junto ao seu código em repositórios Git, integrando-se aos fluxos de trabalho de revisão de código que sua equipe já utiliza. A interface web torna a criação de flags, a definição de segmentos de usuários e a configuração de lançamentos baseados em porcentagem acessíveis a todos na equipe, sem a necessidade de alterações de código ou novas implantações.
Hospedar o Flipt em seu servidor VPS mantém a lógica sensível das feature flags e os dados de segmentação de usuários inteiramente dentro da sua infraestrutura, garantindo a conformidade com as políticas de segurança e eliminando a dependência de fornecedor. Você obtém as mesmas capacidades que os serviços comerciais de feature flag por uma fração do custo.
Flipt: principais recursos
Armazenamento Nativo de Git
Armazene as configurações de feature flag em seus repositórios Git, oferecendo controle de versão, revisão de código e histórico de auditoria para cada alteração.
Segmentação Avançada
Defina segmentos de usuários com atributos personalizados para lançar recursos para grupos específicos antes de um lançamento completo.
Lançamentos percentuais
Libere recursos gradualmente para uma porcentagem de usuários, reduzindo o risco e permitindo decisões baseadas em dados antes da implantação completa.
REST e gRPC APIs
APIs abrangentes e SDKs de cliente para linguagens populares permitem que qualquer aplicação avalie sinalizadores com latência mínima.
Suporte a Múltiplos Ambientes
Gerencie configurações de flag separadas para ambientes de desenvolvimento, staging e produção a partir de uma única instância.
Por que executar Flipt na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.