Flipt é uma plataforma de gerenciamento de feature flags de código aberto que oferece às equipes de desenvolvimento controle total sobre seu processo de lançamento. Ela permite armazenar configurações de flags junto ao seu código em repositórios Git, integrando-se aos fluxos de trabalho de revisão de código que sua equipe já utiliza. A interface web torna a criação de flags, a definição de segmentos de usuários e a configuração de lançamentos baseados em porcentagem acessíveis a todos na equipe, sem a necessidade de alterações de código ou novas implantações.

Hospedar o Flipt em seu servidor VPS mantém a lógica sensível das feature flags e os dados de segmentação de usuários inteiramente dentro da sua infraestrutura, garantindo a conformidade com as políticas de segurança e eliminando a dependência de fornecedor. Você obtém as mesmas capacidades que os serviços comerciais de feature flag por uma fração do custo.