Flame é uma página inicial auto-hospedada que transforma seu servidor em um hub organizado para todos os seus aplicativos e favoritos. Tudo é gerenciado por meio de uma GUI integrada — sem arquivos de configuração para editar, sem reinicializações necessárias. Adicione aplicativos, organize favoritos e personalize a aparência inteiramente pelo navegador.

Ao contrário dos serviços de painel hospedados, o Flame roda inteiramente no seu próprio VPS, mantendo seu inventário de serviços e favoritos privados. Sua integração de rótulos Docker descobre automaticamente contêineres em execução, para que seu painel permaneça atualizado à medida que você implanta novos serviços.