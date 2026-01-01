Implante o Flame com instalação em um clique.
Página inicial e painel inicial auto-hospedados para seu servidor pessoal e serviços de homelab.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Flame
Flame é uma página inicial auto-hospedada que transforma seu servidor em um hub organizado para todos os seus aplicativos e favoritos. Tudo é gerenciado por meio de uma GUI integrada — sem arquivos de configuração para editar, sem reinicializações necessárias. Adicione aplicativos, organize favoritos e personalize a aparência inteiramente pelo navegador.
Ao contrário dos serviços de painel hospedados, o Flame roda inteiramente no seu próprio VPS, mantendo seu inventário de serviços e favoritos privados. Sua integração de rótulos Docker descobre automaticamente contêineres em execução, para que seu painel permaneça atualizado à medida que você implanta novos serviços.
Flame: principais recursos
Gerenciamento baseado em GUI
Adicione, atualize e exclua aplicativos e favoritos diretamente da interface web sem editar nenhum arquivo de configuração.
Autodescoberta de Docker
Detecta automaticamente contêineres em execução lendo os rótulos do Docker, mantendo seu painel em sincronia com os serviços implantados.
Pesquisa integrada
A barra de pesquisa integrada suporta 11 provedores de busca na web e filtra aplicativos locais e favoritos em tempo real.
Temas personalizados
Escolha entre 15 temas de cores integrados ou crie o seu próprio com o editor de temas personalizado e substituições de CSS.
Widget do tempo
Exibir condições climáticas em tempo real no seu painel usando uma chave de API de Clima gratuita e suas coordenadas de localização.
Por que executar Flame na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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Alerta
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