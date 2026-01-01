DumbPad é um aplicativo de bloco de notas autohospedado deliberadamente mínimo da DumbWare.io, construído em torno da ideia de que textos compartilhados rapidamente raramente precisam de contas, bancos de dados ou qualquer complexidade que acompanha suítes de colaboração completas. Os blocos de notas são armazenados como arquivos simples em disco, tornando os backups uma cópia de um único arquivo e as migrações triviais.

Vários usuários podem editar o mesmo bloco de notas em tempo real, pesquisar em blocos de notas com correspondência aproximada e visualizar markdown com alertas estilo GitHub, tabelas e blocos de código com destaque de sintaxe. A proteção opcional por PIN de 4 a 10 dígitos garante o acesso em servidores compartilhados, enquanto o suporte a Progressive Web App permite que você instale o DumbPad em qualquer dispositivo para acesso offline. A autohospedagem em um VPS mantém suas notas privadas, disponíveis em qualquer navegador e livres de alterações de serviços de terceiros.