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O que você pode criar com DumbPad

DumbPad é um aplicativo de bloco de notas autohospedado deliberadamente mínimo da DumbWare.io, construído em torno da ideia de que textos compartilhados rapidamente raramente precisam de contas, bancos de dados ou qualquer complexidade que acompanha suítes de colaboração completas. Os blocos de notas são armazenados como arquivos simples em disco, tornando os backups uma cópia de um único arquivo e as migrações triviais.

Vários usuários podem editar o mesmo bloco de notas em tempo real, pesquisar em blocos de notas com correspondência aproximada e visualizar markdown com alertas estilo GitHub, tabelas e blocos de código com destaque de sintaxe. A proteção opcional por PIN de 4 a 10 dígitos garante o acesso em servidores compartilhados, enquanto o suporte a Progressive Web App permite que você instale o DumbPad em qualquer dispositivo para acesso offline. A autohospedagem em um VPS mantém suas notas privadas, disponíveis em qualquer navegador e livres de alterações de serviços de terceiros.

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O que você pode criar com {name}

DumbPad: principais recursos

Colaboração em tempo real

Vários usuários podem editar o mesmo bloco de notas simultaneamente com as alterações sincronizadas em todos os navegadores conectados.

Markdown com visualizações

Renderize blocos de alerta no estilo GitHub, tabelas estendidas, código com sintaxe destacada e detalhes recolhíveis diretamente dentro do editor.

Busca difusa

Encontre qualquer bloco de notas instantaneamente pesquisando tanto por nomes de arquivo quanto por todo o conteúdo dos arquivos, com correspondência difusa tolerante.

Proteção de PIN opcional

Defina um PIN de 4 a 10 dígitos para restringir o acesso em servidores compartilhados sem forçar um sistema completo de gerenciamento de contas ou usuários.

Não é necessário banco de dados

Blocos de notas existem como arquivos simples no disco — backups são uma cópia de um único arquivo e as migrações levam segundos sem um esquema para se preocupar.

Aplicativo Web Progressivo

Instale o DumbPad em celulares, tablets ou desktops para acesso offline, sem precisar abrir uma aba do navegador toda vez.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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