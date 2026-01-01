Implante o DumbPad com um clique.
Bloco de notas compartilhado auto-hospedado extremamente simples com colaboração em tempo real, pré-visualização de markdown, busca difusa e proteção por PIN opcional.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com DumbPad
DumbPad é um aplicativo de bloco de notas autohospedado deliberadamente mínimo da DumbWare.io, construído em torno da ideia de que textos compartilhados rapidamente raramente precisam de contas, bancos de dados ou qualquer complexidade que acompanha suítes de colaboração completas. Os blocos de notas são armazenados como arquivos simples em disco, tornando os backups uma cópia de um único arquivo e as migrações triviais.
Vários usuários podem editar o mesmo bloco de notas em tempo real, pesquisar em blocos de notas com correspondência aproximada e visualizar markdown com alertas estilo GitHub, tabelas e blocos de código com destaque de sintaxe. A proteção opcional por PIN de 4 a 10 dígitos garante o acesso em servidores compartilhados, enquanto o suporte a Progressive Web App permite que você instale o DumbPad em qualquer dispositivo para acesso offline. A autohospedagem em um VPS mantém suas notas privadas, disponíveis em qualquer navegador e livres de alterações de serviços de terceiros.
DumbPad: principais recursos
Colaboração em tempo real
Vários usuários podem editar o mesmo bloco de notas simultaneamente com as alterações sincronizadas em todos os navegadores conectados.
Markdown com visualizações
Renderize blocos de alerta no estilo GitHub, tabelas estendidas, código com sintaxe destacada e detalhes recolhíveis diretamente dentro do editor.
Busca difusa
Encontre qualquer bloco de notas instantaneamente pesquisando tanto por nomes de arquivo quanto por todo o conteúdo dos arquivos, com correspondência difusa tolerante.
Proteção de PIN opcional
Defina um PIN de 4 a 10 dígitos para restringir o acesso em servidores compartilhados sem forçar um sistema completo de gerenciamento de contas ou usuários.
Não é necessário banco de dados
Blocos de notas existem como arquivos simples no disco — backups são uma cópia de um único arquivo e as migrações levam segundos sem um esquema para se preocupar.
Aplicativo Web Progressivo
Instale o DumbPad em celulares, tablets ou desktops para acesso offline, sem precisar abrir uma aba do navegador toda vez.
Por que executar DumbPad na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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