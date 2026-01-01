Duplicati é um cliente de backup gratuito e de código aberto que criptografa dados com AES-256 antes de enviar backups incrementais, deduplicados e compactados para mais de 20 backends de armazenamento — incluindo Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2 e protocolos padrão como SFTP e WebDAV. Como tudo é criptografado no lado do cliente, seus dados permanecem privados mesmo quando armazenados em serviços de nuvem de terceiros.

Uma interface web limpa facilita a configuração de tarefas de backup, a definição de políticas de retenção, a verificação da integridade do backup e o monitoramento de execuções agendadas. A deduplicação e compactação em nível de bloco mantêm os custos de armazenamento baixos mesmo para grandes conjuntos de dados. Hospedar o Duplicati em um VPS oferece um mecanismo de backup confiável e sempre ativo que executa tarefas agendadas de forma consistente, sem depender de um computador pessoal estar ligado.