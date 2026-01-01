Implante o Duplicati com instalação em um clique.
Cliente de backup de código aberto que cria backups incrementais e criptografados para armazenamento em nuvem e servidores remotos com uma interface web simples.
Escolha um plano VPS para Duplicati
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Duplicati
Duplicati é um cliente de backup gratuito e de código aberto que criptografa dados com AES-256 antes de enviar backups incrementais, deduplicados e compactados para mais de 20 backends de armazenamento — incluindo Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2 e protocolos padrão como SFTP e WebDAV. Como tudo é criptografado no lado do cliente, seus dados permanecem privados mesmo quando armazenados em serviços de nuvem de terceiros.
Uma interface web limpa facilita a configuração de tarefas de backup, a definição de políticas de retenção, a verificação da integridade do backup e o monitoramento de execuções agendadas. A deduplicação e compactação em nível de bloco mantêm os custos de armazenamento baixos mesmo para grandes conjuntos de dados. Hospedar o Duplicati em um VPS oferece um mecanismo de backup confiável e sempre ativo que executa tarefas agendadas de forma consistente, sem depender de um computador pessoal estar ligado.
Duplicati: principais recursos
Criptografia AES-256 do lado do cliente
Criptografa todos os dados antes que saiam do seu servidor, para que os backups em armazenamento em nuvem de terceiros permaneçam totalmente privados.
20+ backends de armazenamento
Suporta Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Backblaze B2, Dropbox, SFTP, WebDAV e muitos outros destinos a partir de uma única interface.
Incremental e deduplicado
Apenas faz upload de blocos alterados após a primeira execução do backup, reduzindo drasticamente o uso de armazenamento e a largura de banda de upload em tarefas subsequentes.
Agendamento flexível
Configure janelas de backup automatizadas com políticas de retenção que expiram automaticamente pontos de restauração antigos para gerenciar custos de armazenamento.
Verificação de backup
Testa periodicamente a integridade do backup restaurando e comparando dados, detectando corrupção silenciosa antes que se torne um problema de recuperação.
Por que executar Duplicati na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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