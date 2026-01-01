Implante Reiverr com instalação de um clique.
Interface unificada amigável para TV para Jellyfin, TMDB, Sonarr e Radarr que substitui a descoberta no estilo Overseerr.
Escolha um plano VPS para Reiverr
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Reiverr
Reiverr é um front-end de código aberto que combina descoberta de mídia, solicitação e reprodução em uma única interface amigável para TV. Em vez de alternar entre Jellyfin, TMDB, Sonarr e Radarr, os usuários navegam por títulos em alta, recebem recomendações personalizadas, solicitam conteúdo ausente e transmitem o que já está em sua biblioteca — tudo a partir de um único aplicativo otimizado para controles remotos e UIs de 10 pés.
Hospedar o Reiverr em seu próprio servidor VPS mantém cada chave de API conectada, histórico de visualização e log de solicitações sob seu controle. A arquitetura baseada em plugins permite adicionar novas fontes de streaming sem modificar o núcleo, e o mesmo backend pode alimentar tanto o aplicativo web quanto uma versão nativa em TVs inteligentes Samsung Tizen.
Reiverr: principais recursos
TMDB Descoberta
Navegue por filmes e programas em alta, recomendações personalizadas, elenco, avaliações e trailers, com tecnologia do The Movie Database.
Jellyfin Reprodução
Transmita conteúdo que já está na sua biblioteca Jellyfin diretamente dentro do Reiverr sem alternar entre aplicativos ou sessões.
Solicitações do Sonarr e Radarr
Envie títulos ausentes diretamente para Sonarr ou Radarr para download automático e importação para a biblioteca sem abrir nenhuma das interfaces de usuário.
Interface focada na TV
Navegação otimizada para controle remoto, tipografia grande e destaque de foco projetados do zero para smart TVs e set-top boxes.
Arquitetura de Plug-in
Solte plugins adicionais de reprodução ou de origem na pasta de plugins montada para estender o Reiverr sem reconstruir a imagem.
Compilação do Tizen Smart TV
Emparelhe o backend hospedado com a compilação oficial do Tizen para instalar o Reiverr como um aplicativo nativo em TVs inteligentes Samsung.
Por que executar Reiverr na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.