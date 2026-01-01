Reiverr é um front-end de código aberto que combina descoberta de mídia, solicitação e reprodução em uma única interface amigável para TV. Em vez de alternar entre Jellyfin, TMDB, Sonarr e Radarr, os usuários navegam por títulos em alta, recebem recomendações personalizadas, solicitam conteúdo ausente e transmitem o que já está em sua biblioteca — tudo a partir de um único aplicativo otimizado para controles remotos e UIs de 10 pés.

Hospedar o Reiverr em seu próprio servidor VPS mantém cada chave de API conectada, histórico de visualização e log de solicitações sob seu controle. A arquitetura baseada em plugins permite adicionar novas fontes de streaming sem modificar o núcleo, e o mesmo backend pode alimentar tanto o aplicativo web quanto uma versão nativa em TVs inteligentes Samsung Tizen.