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Gerenciador de tarefas colaborativo de código aberto para organizar os afazeres domésticos e as responsabilidades do dia a dia entre múltiplos usuários.
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O que você pode criar com Donetick
Donetick é um aplicativo de gerenciamento de tarefas auto-hospedado, desenvolvido especificamente para espaços de convivência compartilhados e pequenos grupos. Ele vai além de simples listas de tarefas ao fornecer estratégias de atribuição inteligentes — incluindo rotação aleatória e balanceamento de carga de trabalho com base no histórico de conclusão — para que as responsabilidades recorrentes sejam distribuídas de forma justa entre todos os membros, sem coordenação manual.
O agendamento flexível suporta padrões de recorrência diários, semanais, mensais e personalizados, enquanto as integrações com Telegram e Pushover entregam lembretes oportunos. O suporte a tags NFC permite que os membros concluam tarefas instantaneamente ao tocar em uma tag no local relevante. A compatibilidade com SSO e OIDC significa que o Donetick se encaixa nas configurações de identidade existentes, e o backend leve do SQLite mantém a implantação simples. A auto-hospedagem oferece total privacidade de dados sem taxas de assinatura.
Donetick: principais recursos
Atribuição de tarefas inteligente
Distribui as tarefas de forma justa usando alocação aleatória ou balanceamento de carga de trabalho com base no histórico de conclusão de cada membro.
Recorrência flexível
Suporta agendamentos diários, semanais, mensais e personalizados para que toda rotina — desde a louça diária até as limpezas profundas mensais — permaneça em dia.
Notificações push
Integra-se com Telegram e Pushover para enviar lembretes e alertas de atraso diretamente para os dispositivos dos membros.
Suporte a tag NFC
Coloque tags NFC em locais relevantes pela casa para que os membros possam marcar tarefas como concluídas instantaneamente com um toque no telefone.
Login SSO e OIDC
Conecta-se a provedores de identidade existentes via Login Único e OpenID Connect para um gerenciamento de usuários contínuo.
Por que executar Donetick na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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