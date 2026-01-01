Donetick é um aplicativo de gerenciamento de tarefas auto-hospedado, desenvolvido especificamente para espaços de convivência compartilhados e pequenos grupos. Ele vai além de simples listas de tarefas ao fornecer estratégias de atribuição inteligentes — incluindo rotação aleatória e balanceamento de carga de trabalho com base no histórico de conclusão — para que as responsabilidades recorrentes sejam distribuídas de forma justa entre todos os membros, sem coordenação manual.

O agendamento flexível suporta padrões de recorrência diários, semanais, mensais e personalizados, enquanto as integrações com Telegram e Pushover entregam lembretes oportunos. O suporte a tags NFC permite que os membros concluam tarefas instantaneamente ao tocar em uma tag no local relevante. A compatibilidade com SSO e OIDC significa que o Donetick se encaixa nas configurações de identidade existentes, e o backend leve do SQLite mantém a implantação simples. A auto-hospedagem oferece total privacidade de dados sem taxas de assinatura.