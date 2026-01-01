O GIMP (GNU Image Manipulation Program) é um editor de gráficos raster gratuito e de código aberto com um conjunto de recursos comparável a ferramentas comerciais. Ele reúne retoque de fotos, correção de cores, composição baseada em camadas, pintura digital e design gráfico em uma única aplicação. Este modelo executa o GIMP em uma área de trabalho acessível pelo navegador via KasmVNC, para que seu ambiente de edição completo esteja disponível em qualquer dispositivo sem a necessidade de uma instalação local.

Hospedar o GIMP em um VPS significa que seus pincéis personalizados, scripts e arquivos de projeto estão sempre disponíveis de qualquer máquina. Recursos dedicados de CPU e RAM suportam telas grandes e trabalhos de exportação em lote que sobrecarregariam um dispositivo local de baixa especificação.