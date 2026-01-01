Implante o GIMP com um clique.
Editor de imagens profissional de código aberto, acessível de qualquer navegador através de uma interface de desktop remoto.
Escolha um plano VPS para GIMP
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com GIMP
O GIMP (GNU Image Manipulation Program) é um editor de gráficos raster gratuito e de código aberto com um conjunto de recursos comparável a ferramentas comerciais. Ele reúne retoque de fotos, correção de cores, composição baseada em camadas, pintura digital e design gráfico em uma única aplicação. Este modelo executa o GIMP em uma área de trabalho acessível pelo navegador via KasmVNC, para que seu ambiente de edição completo esteja disponível em qualquer dispositivo sem a necessidade de uma instalação local.
Hospedar o GIMP em um VPS significa que seus pincéis personalizados, scripts e arquivos de projeto estão sempre disponíveis de qualquer máquina. Recursos dedicados de CPU e RAM suportam telas grandes e trabalhos de exportação em lote que sobrecarregariam um dispositivo local de baixa especificação.
GIMP: principais recursos
Acesso baseado em navegador
Acesse um espaço de trabalho completo do GIMP de qualquer navegador moderno via KasmVNC — nenhuma instalação local é necessária em nenhum dispositivo.
Ferramentas de retoque avançadas
Retoque profissional de fotos, correção de cores, mapeamento de tons e ferramentas de retoque para fotógrafos e designers.
Composição de camadas
Edição baseada em camadas com máscaras, modos de mesclagem e agrupamento para composições de imagem complexas.
Automação de scripts
Script-Fu e Python-Fu automatizam tarefas repetitivas e permitem o processamento em lote de grandes conjuntos de imagens.
Amplo suporte a formatos
Abra, edite e exporte centenas de formatos de arquivo, incluindo PSD, TIFF, WebP e RAW, sem ferramentas de conversão.
Por que executar GIMP na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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