Implante o Cloudflared com instalação em um clique.
Daemon do Cloudflare Tunnel que expõe serviços de forma segura à internet sem abrir portas de firewall.
Escolha um plano VPS para Cloudflared
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Cloudflared
Cloudflared é o daemon cliente para o Cloudflare Tunnel, criando conexões criptografadas apenas de saída do seu VPS para a rede de borda da Cloudflare. Ao rotear todo o tráfego através da Cloudflare antes que ele chegue à sua origem, você obtém proteção DDoS integrada e cobertura WAF sem nunca abrir portas de firewall de entrada ou expor o endereço IP do seu servidor.
Hospedar o daemon Cloudflared em um VPS oferece um túnel estável e sempre ativo que não está sujeito às limitações de confiabilidade das conexões de internet domésticas. Seus tokens da Cloudflare e a configuração do túnel são armazenados em uma infraestrutura que você controla, e a interface web incluída torna a configuração inicial e o gerenciamento contínuo simples, sem usar a linha de comando.
Cloudflared: principais recursos
Não precisa de portas de entrada
Todas as conexões partem do seu servidor, eliminando a necessidade de abrir regras de firewall ou configurar o encaminhamento de porta NAT.
Proteção de IP de Origem
O tráfego chega ao seu servidor apenas através do Cloudflare, escondendo o IP do seu VPS de scanners e tentativas de ataque direto.
Proteção contra DDoS integrada
A Cloudflare absorve ataques volumétricos na borda antes que qualquer tráfego chegue ao seu servidor de origem.
Integração Zero Trust
Emparelhe túneis com Cloudflare Access para impor autenticação baseada em identidade em qualquer serviço interno sem uma VPN.
Configuração Web
Gerencie tokens de túnel e rotas através de uma interface web incluída sem precisar usar a linha de comando.
Por que executar Cloudflared na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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