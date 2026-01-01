Cloudflared é o daemon cliente para o Cloudflare Tunnel, criando conexões criptografadas apenas de saída do seu VPS para a rede de borda da Cloudflare. Ao rotear todo o tráfego através da Cloudflare antes que ele chegue à sua origem, você obtém proteção DDoS integrada e cobertura WAF sem nunca abrir portas de firewall de entrada ou expor o endereço IP do seu servidor.

Hospedar o daemon Cloudflared em um VPS oferece um túnel estável e sempre ativo que não está sujeito às limitações de confiabilidade das conexões de internet domésticas. Seus tokens da Cloudflare e a configuração do túnel são armazenados em uma infraestrutura que você controla, e a interface web incluída torna a configuração inicial e o gerenciamento contínuo simples, sem usar a linha de comando.