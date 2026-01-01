Web-Check é uma ferramenta de análise de sites e OSINT de código aberto que agrega informações de mais de 50 módulos em um único relatório de domínio. Insira qualquer URL para ver instantaneamente registros DNS, detalhes do certificado SSL, portas abertas, cabeçalhos de segurança HTTP, impressões digitais de tecnologia, dados WHOIS e configuração de segurança de e-mail.

Hospedar o Web-Check em um VPS oferece a equipes de segurança e desenvolvedores uma ferramenta de análise privada sem limites de taxa ou de uso impostos por instâncias públicas. É útil para revisões de segurança pré-implantação, pesquisa competitiva, reconhecimento para testes de penetração e para verificar se sua própria infraestrutura está configurada corretamente.