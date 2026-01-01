Implante HyperDX com instalação em um clique.
Plataforma de observabilidade de código aberto unificando logs, rastreamentos, métricas e reproduções de sessão em uma interface estilo Datadog.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com HyperDX
HyperDX é uma plataforma de observabilidade de código aberto que consolida logs, traces, métricas e replays de sessão em uma única interface — uma alternativa auto-hospedável ao Datadog e outras ferramentas APM comerciais. Ele é construído sobre o ClickHouse para consultas rápidas sobre telemetria de alta cardinalidade e fala nativamente OpenTelemetry, então qualquer aplicativo instrumentado com OTEL pode enviar dados sem exportadores personalizados ou agentes proprietários.
Auto-hospedar o HyperDX em seu VPS evita taxas de ingestão por host e por GB que escalam imprevisivelmente com o tráfego. Logs, traces e dados de sessão do usuário — muitas vezes contendo identificadores de clientes, payloads de API e detalhes internos do sistema — permanecem em sua própria infraestrutura com retenção e acesso totalmente controlados por você.
HyperDX: principais recursos
Observabilidade unificada
Logs, rastros, métricas e replays de sessão estão disponíveis em uma única UI, permitindo que os engenheiros alternem de uma solicitação com falha para seu rastreamento completo sem trocar de ferramentas.
OpenTelemetry nativo
Ingira dados de qualquer serviço instrumentado com OpenTelemetry via OTLP gRPC ou HTTP — sem a necessidade de exportadores personalizados ou agentes proprietários.
Consultas com tecnologia ClickHouse
Construído sobre o ClickHouse para buscas em menos de um segundo em logs e traces de alta cardinalidade, sem pré-agregação ou compensações de amostragem.
Reproduções de sessão
Reproduza sessões de usuário de frontend vinculadas a rastreamentos de backend para ver exatamente o que um usuário fez nos momentos antes de um erro ocorrer.
Painéis e alertas
Crie gráficos personalizados a partir de qualquer sinal e acione alertas em padrões de log, erros de rastreamento ou limiares de métricas através do Slack, PagerDuty ou webhooks.
Privacidade auto-hospedada
Mantenha os identificadores de cliente, cargas úteis de API e detalhes internos do sistema em sua própria infraestrutura, sem precificação por host ou por GB.
Por que executar HyperDX na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
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