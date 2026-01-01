HyperDX é uma plataforma de observabilidade de código aberto que consolida logs, traces, métricas e replays de sessão em uma única interface — uma alternativa auto-hospedável ao Datadog e outras ferramentas APM comerciais. Ele é construído sobre o ClickHouse para consultas rápidas sobre telemetria de alta cardinalidade e fala nativamente OpenTelemetry, então qualquer aplicativo instrumentado com OTEL pode enviar dados sem exportadores personalizados ou agentes proprietários.

Auto-hospedar o HyperDX em seu VPS evita taxas de ingestão por host e por GB que escalam imprevisivelmente com o tráfego. Logs, traces e dados de sessão do usuário — muitas vezes contendo identificadores de clientes, payloads de API e detalhes internos do sistema — permanecem em sua própria infraestrutura com retenção e acesso totalmente controlados por você.