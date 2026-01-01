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Plataforma de observabilidade de código aberto unificando logs, rastreamentos, métricas e reproduções de sessão em uma interface estilo Datadog.

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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com HyperDX

HyperDX é uma plataforma de observabilidade de código aberto que consolida logs, traces, métricas e replays de sessão em uma única interface — uma alternativa auto-hospedável ao Datadog e outras ferramentas APM comerciais. Ele é construído sobre o ClickHouse para consultas rápidas sobre telemetria de alta cardinalidade e fala nativamente OpenTelemetry, então qualquer aplicativo instrumentado com OTEL pode enviar dados sem exportadores personalizados ou agentes proprietários.

Auto-hospedar o HyperDX em seu VPS evita taxas de ingestão por host e por GB que escalam imprevisivelmente com o tráfego. Logs, traces e dados de sessão do usuário — muitas vezes contendo identificadores de clientes, payloads de API e detalhes internos do sistema — permanecem em sua própria infraestrutura com retenção e acesso totalmente controlados por você.

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O que você pode criar com {name}

HyperDX: principais recursos

Observabilidade unificada

Logs, rastros, métricas e replays de sessão estão disponíveis em uma única UI, permitindo que os engenheiros alternem de uma solicitação com falha para seu rastreamento completo sem trocar de ferramentas.

OpenTelemetry nativo

Ingira dados de qualquer serviço instrumentado com OpenTelemetry via OTLP gRPC ou HTTP — sem a necessidade de exportadores personalizados ou agentes proprietários.

Consultas com tecnologia ClickHouse

Construído sobre o ClickHouse para buscas em menos de um segundo em logs e traces de alta cardinalidade, sem pré-agregação ou compensações de amostragem.

Reproduções de sessão

Reproduza sessões de usuário de frontend vinculadas a rastreamentos de backend para ver exatamente o que um usuário fez nos momentos antes de um erro ocorrer.

Painéis e alertas

Crie gráficos personalizados a partir de qualquer sinal e acione alertas em padrões de log, erros de rastreamento ou limiares de métricas através do Slack, PagerDuty ou webhooks.

Privacidade auto-hospedada

Mantenha os identificadores de cliente, cargas úteis de API e detalhes internos do sistema em sua própria infraestrutura, sem precificação por host ou por GB.

Por que executar HyperDX na Hostinger?

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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