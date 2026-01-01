GoatCounter é uma plataforma de análise web simples e de código aberto, projetada para desenvolvedores que desejam dados significativos de visualização de página sem o custo de privacidade de cookies de rastreamento ou coleta de dados pessoais. Ela conta visualizações de página, referências, navegadores, países e tamanhos de tela — nada mais. Não são necessários banners de consentimento.

Ao contrário de plataformas de análise robustas que exigem vários serviços, o GoatCounter funciona como um único contêiner com um banco de dados SQLite integrado. A auto-hospedagem em seu próprio VPS mantém todos os dados dos visitantes sob seu controle, totalmente isolados de redes de análise de terceiros.