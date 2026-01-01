Implante GoatCounter com um clique.
Análise web leve e com foco na privacidade que mostra visualizações de página e insights de visitantes sem rastrear dados pessoais ou usar cookies.
Escolha um plano VPS para GoatCounter
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com GoatCounter
GoatCounter é uma plataforma de análise web simples e de código aberto, projetada para desenvolvedores que desejam dados significativos de visualização de página sem o custo de privacidade de cookies de rastreamento ou coleta de dados pessoais. Ela conta visualizações de página, referências, navegadores, países e tamanhos de tela — nada mais. Não são necessários banners de consentimento.
Ao contrário de plataformas de análise robustas que exigem vários serviços, o GoatCounter funciona como um único contêiner com um banco de dados SQLite integrado. A auto-hospedagem em seu próprio VPS mantém todos os dados dos visitantes sob seu controle, totalmente isolados de redes de análise de terceiros.
GoatCounter: principais recursos
Não precisa de cookies
Rastreia visualizações de página sem cookies ou identificadores persistentes, portanto, nenhum banner de consentimento é necessário sob GDPR ou PECR.
Contêiner único e leve
Executa como um único binário Go com um banco de dados SQLite integrado — nenhum serviço de banco de dados separado ou infraestrutura complexa.
Rastreamento de referências e fontes
Mostra quais sites, mecanismos de busca e campanhas geram tráfego para suas páginas sem expor a identidade dos visitantes.
Opção de estatísticas públicas
Opcionalmente, torne seu painel de análise publicamente visível para que os leitores possam ver as estatísticas do site sem precisar de uma conta.
Script de rastreamento e API
Incorpore um pequeno snippet JavaScript ou use a API REST para contar visualizações de página de qualquer site, SPA ou serviço de backend.
Por que executar GoatCounter na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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Plausible Analytics
O Plausible é uma alternativa leve ao Google Analytics, focada em privacidade e conformidade com a LGPD/GDPR
Ackee
Ackee é uma ferramenta de análise Node.js auto-hospedada para rastreamento de sites com foco em privacidade.