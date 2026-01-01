Implante Many Notes com instalação em um clique.
Aplicativo de anotações Markdown de código aberto com cofres, pesquisa de texto completo e colaboração multiusuário.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Many Notes
Many Notes é um aplicativo de anotações Markdown auto-hospedado que permite organizar seus pensamentos em vaults — contêineres flexíveis que mantêm arquivos relacionados juntos ou separados, dependendo de como você prefere trabalhar. As notas são armazenadas tanto em um banco de dados quanto no sistema de arquivos, oferecendo a você propriedade total e portabilidade do seu conteúdo sem dependência de qualquer formato proprietário.
Além das anotações básicas, Many Notes oferece suporte a múltiplos usuários com autenticação, compartilhamento de vaults para colaboração em equipe, transmissão em tempo real, backlinks e tags para conectar notas relacionadas, e pesquisa de texto completo rápida impulsionada por Typesense. O login OAuth via GitHub, Google, GitLab e outros provedores torna o gerenciamento de acesso flexível tanto para indivíduos quanto para equipes.
Many Notes: principais recursos
Organização do cofre
Agrupe notas em cofres separados ou mantenha tudo em um só — cada cofre é um diretório portátil que lhe dá controle total sobre a sua estrutura de arquivos.
Pesquisa de texto completo
A pesquisa rápida e tolerante a erros de digitação, com tecnologia Typesense, permite que você encontre qualquer nota instantaneamente em todos os seus cofres.
Colaboração multiusuário
Convide outros usuários registrados para acessar seus cofres e colaborar em notas em tempo real com interfaces de atualização em tempo real.
Suporte a login OAuth
Autentique-se com GitHub, Google, GitLab, Azure, Slack e outros provedores OAuth para um gerenciamento de acesso flexível e sem senha.
Editor de Markdown Completo
Editor avançado com salvamento automático, modelos, backlinks, tags e exportação em PDF mantém seu fluxo de trabalho de escrita ininterrupto.
Aplicativo Web Progressivo
Instale o Many Notes como um PWA para uma experiência de aplicativo nativo no desktop e no celular, incluindo navegação offline.
Por que executar Many Notes na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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