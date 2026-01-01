Many Notes é um aplicativo de anotações Markdown auto-hospedado que permite organizar seus pensamentos em vaults — contêineres flexíveis que mantêm arquivos relacionados juntos ou separados, dependendo de como você prefere trabalhar. As notas são armazenadas tanto em um banco de dados quanto no sistema de arquivos, oferecendo a você propriedade total e portabilidade do seu conteúdo sem dependência de qualquer formato proprietário.

Além das anotações básicas, Many Notes oferece suporte a múltiplos usuários com autenticação, compartilhamento de vaults para colaboração em equipe, transmissão em tempo real, backlinks e tags para conectar notas relacionadas, e pesquisa de texto completo rápida impulsionada por Typesense. O login OAuth via GitHub, Google, GitLab e outros provedores torna o gerenciamento de acesso flexível tanto para indivíduos quanto para equipes.