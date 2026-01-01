Implante Etherpad com instalação em um clique.
Editor de texto colaborativo de código aberto em tempo real onde vários usuários podem escrever e editar documentos simultaneamente.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Etherpad
O Etherpad é um editor colaborativo de código aberto, baseado na web, que permite que vários usuários editem o mesmo documento simultaneamente, com as alterações aparecendo instantaneamente para todos os participantes. O texto de cada colaborador é codificado por cores, facilitando a identificação de quem escreveu o quê. Nenhum cadastro ou instalação de software é necessário — basta compartilhar um link e começar a colaborar.
Auto-hospedar o Etherpad no seu VPS garante que documentos sensíveis nunca saiam da sua própria infraestrutura. O backend PostgreSQL incluído oferece persistência confiável e histórico de versões completo, enquanto o sistema de plugins extensível permite adicionar suporte a imagens, listas de tarefas e integrações personalizadas adaptadas ao fluxo de trabalho da sua equipe.
Etherpad: principais recursos
Coedição em Tempo Real
As alterações de cada participante aparecem instantaneamente com atribuição codificada por cores, para que as equipes possam escrever juntas sem conflitos de mesclagem ou bloqueio.
Histórico de Versões Completo
Cada revisão é armazenada com um controle deslizante de linha do tempo que permite a você retroceder e restaurar qualquer estado anterior do documento.
Não é necessário registro
Os participantes acessam as salas através de uma URL compartilhada sem criar contas, reduzindo o atrito para colaborações pontuais com convidados externos.
Ecossistema de Plugins
Estenda o Etherpad com plugins para incorporação de imagens, listas de tarefas, formatos de exportação e integrações de ferramentas para atender às necessidades específicas da sua equipe.
Painel de administração
A interface de administração baseada na web permite gerenciar pads, monitorar atividades e configurar as configurações do servidor sem acesso direto ao servidor.
Por que executar Etherpad na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.