O Etherpad é um editor colaborativo de código aberto, baseado na web, que permite que vários usuários editem o mesmo documento simultaneamente, com as alterações aparecendo instantaneamente para todos os participantes. O texto de cada colaborador é codificado por cores, facilitando a identificação de quem escreveu o quê. Nenhum cadastro ou instalação de software é necessário — basta compartilhar um link e começar a colaborar.

Auto-hospedar o Etherpad no seu VPS garante que documentos sensíveis nunca saiam da sua própria infraestrutura. O backend PostgreSQL incluído oferece persistência confiável e histórico de versões completo, enquanto o sistema de plugins extensível permite adicionar suporte a imagens, listas de tarefas e integrações personalizadas adaptadas ao fluxo de trabalho da sua equipe.