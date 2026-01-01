MicroBin é um serviço de pastebin e compartilhamento de arquivos pequeno, rápido e completo, escrito em Rust. Um único binário serve a interface web, upload de arquivos, compartilhamento de pastes, encurtamento de URL e um painel de administração — sem banco de dados externo, sem tempo de execução PHP, sem uma árvore de dependências pesada. A implantação padrão é intencionalmente mínima para que permaneça utilizável em um pequeno VPS, mas ainda cobre os casos de uso comuns para os quais as pessoas auto-hospedam um pastebin.

Auto-hospedar o MicroBin em seu próprio VPS mantém trechos compartilhados, capturas de tela e links curtos dentro da sua infraestrutura, em vez de serviços públicos que mineram padrões de tráfego ou inserem publicidade. Pastes podem ser protegidos por senha, configurados para autodestruição após a leitura, criptografados no lado do cliente ou fixados para sempre, e cada paste vem com um código QR e um URL curto para uma rápida transferência móvel.