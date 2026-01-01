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O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com MicroBin

MicroBin é um serviço de pastebin e compartilhamento de arquivos pequeno, rápido e completo, escrito em Rust. Um único binário serve a interface web, upload de arquivos, compartilhamento de pastes, encurtamento de URL e um painel de administração — sem banco de dados externo, sem tempo de execução PHP, sem uma árvore de dependências pesada. A implantação padrão é intencionalmente mínima para que permaneça utilizável em um pequeno VPS, mas ainda cobre os casos de uso comuns para os quais as pessoas auto-hospedam um pastebin.

Auto-hospedar o MicroBin em seu próprio VPS mantém trechos compartilhados, capturas de tela e links curtos dentro da sua infraestrutura, em vez de serviços públicos que mineram padrões de tráfego ou inserem publicidade. Pastes podem ser protegidos por senha, configurados para autodestruição após a leitura, criptografados no lado do cliente ou fixados para sempre, e cada paste vem com um código QR e um URL curto para uma rápida transferência móvel.

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O que você pode criar com {name}

MicroBin: principais recursos

Colagens e envios de arquivos

Compartilhe trechos de texto e faça upload de arquivos de qualquer tipo com limites de tamanho, destaque de sintaxe automático e prévias inline.

Encurtador de URL integrado

Transforme links longos em URLs curtas e personalizadas, hospedadas em seu próprio domínio, sem precisar de um serviço de encurtamento separado.

Pastas com expiração e autodestrutivas

Escolha janelas de expiração padrão, semântica de autodestruição após a leitura, ou fixe as colagens para sempre para equilibrar retenção com privacidade.

Criptografia do lado do cliente

A criptografia opcional do lado do cliente garante que o servidor nunca veja o texto simples para trechos sensíveis compartilhados com uma frase secreta.

Códigos QR e interface de administração

Cada paste recebe um código QR para transferência móvel, e um painel de administração permite que você navegue, edite ou exclua qualquer paste de uma única tela.

Único binário Rust

Nenhum banco de dados externo, nenhum Redis, nenhum worker em segundo plano — apenas um pequeno processo Rust que roda confortavelmente nos menores planos de VPS.

Por que executar MicroBin na Hostinger?

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