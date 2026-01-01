Paymenter é uma plataforma de faturamento de código aberto construída especificamente para empresas de hospedagem e provedores de serviços que precisam de gerenciamento profissional de assinaturas sem taxas por transação ou custos de licenciamento proprietários. Ele gerencia todo o ciclo de vida do cliente — do provisionamento de serviços à geração de faturas e coleta de pagamentos — com integrações nativas para Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk e DirectAdmin. Construído em Laravel com um painel administrativo limpo, o Paymenter oferece às empresas de hospedagem a flexibilidade para personalizar cada aspecto de sua experiência de faturamento.

Hospedar o Paymenter em seu próprio VPS significa nenhuma margem de transação, nenhum limite de clientes e controle total sobre a plataforma. MariaDB e Redis são executados localmente para experiências de checkout rápidas e operações administrativas responsivas, enquanto a licença MIT permite que você modifique e estenda a plataforma para corresponder ao seu modelo de negócio exato.