Implante o Paymenter com instalação em um clique.
Plataforma de gerenciamento de faturamento e assinaturas de código aberto, projetada para empresas de hospedagem, com integrações para Stripe, PayPal e provisionamento automático.
Escolha um plano VPS para Paymenter
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Paymenter
Paymenter é uma plataforma de faturamento de código aberto construída especificamente para empresas de hospedagem e provedores de serviços que precisam de gerenciamento profissional de assinaturas sem taxas por transação ou custos de licenciamento proprietários. Ele gerencia todo o ciclo de vida do cliente — do provisionamento de serviços à geração de faturas e coleta de pagamentos — com integrações nativas para Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk e DirectAdmin. Construído em Laravel com um painel administrativo limpo, o Paymenter oferece às empresas de hospedagem a flexibilidade para personalizar cada aspecto de sua experiência de faturamento.
Hospedar o Paymenter em seu próprio VPS significa nenhuma margem de transação, nenhum limite de clientes e controle total sobre a plataforma. MariaDB e Redis são executados localmente para experiências de checkout rápidas e operações administrativas responsivas, enquanto a licença MIT permite que você modifique e estenda a plataforma para corresponder ao seu modelo de negócio exato.
Paymenter: principais recursos
Gerenciamento de Assinatura
Gerencie a cobrança recorrente com ciclos flexíveis, lembretes de renovação automáticos e rateio para que os clientes sejam sempre cobrados com precisão pelos serviços que utilizam.
Provisionamento Automático
Novos pedidos de serviço provisionam recursos automaticamente através de integrações Pterodactyl, cPanel, Plesk ou DirectAdmin, eliminando a configuração manual entre o pagamento e a entrega.
Múltiplos Gateways de Pagamento
Aceite pagamentos via Stripe, PayPal e Mollie prontos para usar, dando aos clientes as opções de pagamento que preferem sem a necessidade de integração personalizada.
Portal de Autoatendimento do Cliente
Clientes gerenciam seus próprios serviços, faturas e detalhes da conta através de um portal de marca, reduzindo o volume de tickets de suporte para perguntas rotineiras de faturamento.
Sistema Extensível de Plugins
Adicione integrações personalizadas, gateways de pagamento e módulos de provisionamento através da arquitetura de plugins sem modificar o código central da plataforma.
Por que executar Paymenter na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.