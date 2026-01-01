O Seerr é uma plataforma de código aberto para solicitação e descoberta de mídia que unifica o melhor do Overseerr e do Jellyseerr em um único aplicativo com suporte nativo para Jellyfin, Plex e Emby. Usuários navegam por filmes e séries, enviam solicitações, e administradores as aprovam através de um painel limpo — enquanto Sonarr e Radarr lidam com o download automaticamente.

Hospedar o Seerr por conta própria mantém as credenciais do servidor de mídia e as chaves de API dentro da sua própria infraestrutura, enquanto oferece a familiares e amigos uma maneira elegante de solicitar conteúdo sem acesso direto às suas ferramentas de automação. A disponibilidade 24 horas da implantação VPS garante que o envio de solicitações e as notificações funcionem de forma confiável, independentemente de sua rede doméstica estar online.