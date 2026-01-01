Implante Seerr com um clique.
Plataforma unificada de solicitação de mídia para Jellyfin, Plex e Emby com atendimento automatizado através de Sonarr e Radarr.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Seerr
O Seerr é uma plataforma de código aberto para solicitação e descoberta de mídia que unifica o melhor do Overseerr e do Jellyseerr em um único aplicativo com suporte nativo para Jellyfin, Plex e Emby. Usuários navegam por filmes e séries, enviam solicitações, e administradores as aprovam através de um painel limpo — enquanto Sonarr e Radarr lidam com o download automaticamente.
Hospedar o Seerr por conta própria mantém as credenciais do servidor de mídia e as chaves de API dentro da sua própria infraestrutura, enquanto oferece a familiares e amigos uma maneira elegante de solicitar conteúdo sem acesso direto às suas ferramentas de automação. A disponibilidade 24 horas da implantação VPS garante que o envio de solicitações e as notificações funcionem de forma confiável, independentemente de sua rede doméstica estar online.
Seerr: principais recursos
Suporte a Múltiplos Servidores
Funciona com Jellyfin, Plex e Emby, incluindo login único, para que os usuários façam login com as mesmas credenciais que usam para o servidor de mídia.
Integração Sonarr e Radarr
Envia automaticamente solicitações aprovadas para o Sonarr para séries de TV e para o Radarr para filmes, completando todo o pipeline da solicitação à biblioteca.
Prevenção de Duplicatas
Verifica bibliotecas de mídia existentes antes de aceitar solicitações, evitando downloads desnecessários para conteúdo que já está disponível.
Permissões detalhadas
Controles de acesso baseados em função e cotas de solicitação por usuário permitem que os administradores gerenciem o que os usuários podem solicitar e com que frequência.
Notificações Multi-canal
Envia alertas de aprovação e disponibilidade via Discord, Telegram, Slack, e-mail e webhooks para manter os usuários informados sobre suas solicitações.
Por que executar Seerr na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.