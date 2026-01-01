Implante LubeLogger com instalação em um clique.
O mais completo rastreador de manutenção de veículos e combustível auto-hospedado para manter sua frota em ótima forma.
Escolha um plano VPS para LubeLogger
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com LubeLogger
LubeLogger é uma plataforma de gerenciamento dedicada para entusiastas de carros, proprietários de frotas e qualquer pessoa que queira acompanhar meticulosamente a saúde de seus veículos. Ao auto-hospedar o LubeLogger, você cria um registro privado e permanente de cada troca de óleo, reparo e abastecimento de combustível para cada veículo que possui — sem acesso de terceiros e sem taxas de assinatura.
Ao contrário de planilhas genéricas ou aplicativos móveis com anúncios, o LubeLogger oferece uma interface especializada projetada para as nuances da manutenção automotiva, com lembretes baseados em quilometragem, análises de economia de combustível e armazenamento de recibos, mantendo toda a sua frota organizada em um só lugar.
LubeLogger: principais recursos
Acompanhamento do Histórico de Serviços
Mantenha um registro detalhado de cada tarefa de reparo e manutenção realizada em seus veículos com datas, custos e observações.
Análise de Economia de Combustível
Acompanhe seu consumo de combustível e custos ao longo do tempo com cálculos automáticos de MPG e gráficos de gastos.
Armazenamento de Documentos
Carregue e armazene cópias digitais de recibos, documentos de registro e cartões de seguro para acesso instantâneo.
Lembretes Inteligentes
Receba alertas para próximas trocas de óleo, rodízios de pneus e inspeções com base na quilometragem ou no cronograma do seu veículo.
Por que executar LubeLogger na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.