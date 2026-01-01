LubeLogger é uma plataforma de gerenciamento dedicada para entusiastas de carros, proprietários de frotas e qualquer pessoa que queira acompanhar meticulosamente a saúde de seus veículos. Ao auto-hospedar o LubeLogger, você cria um registro privado e permanente de cada troca de óleo, reparo e abastecimento de combustível para cada veículo que possui — sem acesso de terceiros e sem taxas de assinatura.

Ao contrário de planilhas genéricas ou aplicativos móveis com anúncios, o LubeLogger oferece uma interface especializada projetada para as nuances da manutenção automotiva, com lembretes baseados em quilometragem, análises de economia de combustível e armazenamento de recibos, mantendo toda a sua frota organizada em um só lugar.